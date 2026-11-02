Repelentes contra mosquitos: cuánto cuestan y qué recomiendan para prevenir picaduras

La mayor presencia de mosquitos en Paraná y sus alrededores impulsó la demanda de repelentes, especialmente después de jornadas de lluvias y temperaturas elevadas. En las farmacias se ofrecen distintas presentaciones, con precios que comienzan en los $5.000 y pueden llegar a los $20.000, según el tipo de producto y sus características.

Durante una recorrida de Elonce por Farmacia Moderna, el farmacéutico Francisco Mateos explicó las diferencias entre los repelentes disponibles y destacó la importancia de utilizarlos correctamente, tanto para evitar las molestias de las picaduras como para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, entre ellas el dengue.

El profesional señaló que existen productos en crema y aerosol, con distintas concentraciones y tiempos de protección. También indicó que hay formulaciones específicas para niños y opciones hipoalergénicas, por lo que recomendó consultar antes de elegir un repelente, especialmente cuando será utilizado por menores de edad.

Cuánto cuestan los repelentes contra mosquitos

Mateos explicó que los precios registraron modificaciones respecto de la temporada anterior y que actualmente existe una amplia variedad de productos para diferentes necesidades.

“Tenemos variantes en precio, arrancan desde los 5.000 pesos. Tenemos otros en crema que rondan los 10.000 y hasta 20.000 pesos para niños”, detalló el farmacéutico.

Los valores dependen de la presentación, la concentración del principio activo y las características de cada formulación. Según indicó, algunos repelentes ofrecen una protección más prolongada, mientras que otros requieren aplicaciones más frecuentes.

El profesional explicó que también es importante considerar dónde se utilizará el producto. No todas las opciones están pensadas para las mismas condiciones, por lo que recomendó diferenciar entre las actividades al aire libre y la permanencia dentro del hogar.

“Tenemos diferentes tipos, ya sea en crema o en spray. Vienen en diferentes concentraciones, las cuales algunas duran mayor parte en el tiempo y otras menos”, señaló.

Qué repelentes pueden utilizar los niños

Uno de los aspectos que destacó Mateos fue la necesidad de elegir productos adecuados para cada edad. En ese sentido, explicó que existen formulaciones infantiles y que las concentraciones de los componentes varían según el tipo de repelente.

“Tenemos repelente para niños, para menores de dos años. Lo que modifica por ahí es el tema de la concentración”, indicó durante la entrevista.

También mencionó la disponibilidad de repelentes hipoalergénicos, destinados a personas que necesitan formulaciones con características particulares.

La elección de un repelente infantil debe realizarse de acuerdo con la edad mínima autorizada en el envase y las indicaciones del fabricante. En bebés y niños pequeños, es importante consultar con un profesional de salud antes de aplicarlo, ya que no todos los principios activos están indicados para las mismas edades.

Cómo prevenir las picaduras y el dengue

Además del uso de repelentes, Mateos remarcó que la prevención debe incluir medidas dentro de las viviendas, especialmente después de las lluvias, cuando pueden acumularse recipientes con agua.

“Algunas precauciones son evitar tener aguas estancadas en casa y demás. Por ahí lo que es la protección, como mencionábamos, con el uso de repelente, más ahora que se viene el verano”, expresó.

La eliminación de recipientes que acumulen agua resulta fundamental para reducir los lugares donde puede reproducirse el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Por eso, se recomienda revisar patios, jardines, canaletas, baldes, macetas y otros elementos que puedan convertirse en criaderos.

El farmacéutico destacó que las condiciones de humedad y temperaturas más altas suelen favorecer una mayor presencia de insectos y, en consecuencia, incrementan las consultas y compras de productos de protección.

“Más que nada con esta lluvia, que sale el sol y demás, suele aumentar la demanda”, comentó.

Cómo usar repelente y protector solar

Con la proximidad del verano, Mateos también hizo hincapié en la importancia de proteger la piel de la exposición solar. Explicó que ambos productos pueden formar parte de los cuidados cotidianos, aunque es necesario respetar el orden de aplicación.

“El uso de protector más el uso de repelente tiene que ser con esa diferencia de media hora”, señaló el farmacéutico.

Como recomendación general, primero debe aplicarse el protector solar y luego el repelente, respetando las indicaciones de cada producto. La separación de aproximadamente 30 minutos mencionada por Mateos permite organizar ambas aplicaciones sin realizarlas simultáneamente.

El profesional recordó que la protección solar también debe tenerse en cuenta durante las actividades habituales al aire libre y no solamente cuando se concurre a una pileta o una playa.