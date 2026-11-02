El agro marcó un récord de liquidación para octubre, aunque bajó frente a septiembre

El agro liquidó USD 2.880 millones en octubre y alcanzó el mayor registro para ese mes en los 25 años de la serie histórica. Así lo informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Con ese resultado, el ingreso acumulado entre enero y octubre llegó a USD 25.156 millones. Las entidades que difundieron las cifras representan a empresas que concentran el 48% de las exportaciones argentinas.

La liquidación aumentó 157% frente a octubre de 2025, aunque quedó por debajo de septiembre de este año. En aquel mes, el sector había ingresado USD 3.228 millones.

Por qué creció tanto la comparación interanual

El salto frente al año pasado estuvo condicionado por una base de comparación inusualmente baja. En septiembre de 2025, la suspensión temporal de retenciones dispuesta por el Decreto 682/25 había provocado un fuerte adelantamiento de operaciones.

Durante aquel septiembre, el complejo agroexportador liquidó más de USD 7.000 millones. Esa concentración redujo considerablemente el flujo del mes siguiente y explica parte del elevado incremento interanual registrado ahora.

En la comparación mensual, el aporte del agro retrocedió alrededor del 10% respecto de septiembre de 2026. Pese a esa disminución, octubre superó todos los registros anteriores para el mismo mes.

Los productos que sostuvieron la liquidación

Las ventas y los embarques de maíz fueron uno de los principales motores del ingreso de divisas. La mayor comercialización por parte de los productores sostuvo el movimiento exportador durante octubre.

A ese flujo se sumaron la actividad de la molienda de soja destinada a exportación y los despachos de trigo de la campaña 2025/26. El cereal encontró un escenario internacional favorable, con una mejora acumulada del 45% en su precio durante 2026, según la información difundida.

La campaña 2025/26 alcanzó una producción total de 172,4 millones de toneladas. Dentro de ese volumen se destacaron los máximos históricos de trigo, con 29,5 millones de toneladas, y de maíz, con 70,5 millones.

Qué se espera para el cierre de 2026

La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó una liquidación de USD 9.458 millones para el cuarto trimestre. De concretarse, sería uno de los mayores registros para ese período, aunque por debajo del excepcional resultado de 2022.

La estimación se apoya en la disponibilidad de granos y en la continuidad del ritmo exportador. Habitualmente, el aporte del agro pierde intensidad después de la cosecha gruesa y vuelve a fortalecerse con el ingreso del trigo nuevo.

Para el conjunto de 2026, la entidad había estimado en septiembre un ingreso de divisas de USD 35.200 millones. Esa proyección anual es distinta de la correspondiente a la campaña 2026/27, para la cual calculó exportaciones agroindustriales por USD 42.200 millones.