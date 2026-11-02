CyberMonday 2026: cómo encontrar ofertas reales y pagar menos

El CyberMonday 2026 comenzó este lunes 2 de noviembre con cerca de 15.000 MegaOfertas, casi 800 empresas participantes y beneficios que incluyen descuentos, cuotas sin interés y envíos gratuitos. El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se extenderá hasta el miércoles 4 y ofrecerá promociones especiales en distintos horarios.

Las ofertas quedaron habilitadas desde la medianoche en la plataforma oficial, donde los consumidores pueden buscar productos, comparar alternativas y acceder a las tiendas adheridas. La propuesta incluye rubros como electrodomésticos, tecnología, indumentaria, viajes, artículos para el hogar, deportes, belleza y supermercados, entre otros.

Un paso elemental en las compras del CyberMonday es evaluar las promociones disponibles. Para identificar una oportunidad de ahorro, será fundamental considerar el valor final de cada compra, las condiciones de financiación y los gastos de entrega.

Los horarios para encontrar descuentos especiales

Una de las particularidades de esta edición será la programación de ofertas adicionales durante las tres jornadas. Las denominadas MegaOfertas Bomba estarán disponibles entre las 12 y las 13 horas, mientras que la Noche Bomba concentrará promociones seleccionadas de 20 a 22 horas.

El miércoles 4, último día del CyberMonday, se realizará el Megaboom entre las 22 y las 23:59. Estos períodos permitirán encontrar descuentos específicos, aunque su disponibilidad dependerá de cada comercio y de las condiciones establecidas para los productos incluidos.

Para facilitar la búsqueda, la plataforma incorporó filtros por precio, cuotas sin interés, colores, talles y promociones por cantidad, como 2x1 y 3x2. También ofrece un buscador de beneficios bancarios y un listado de los artículos más consultados por los usuarios.

Cómo aprovechar las cuotas y los envíos gratis

El porcentaje de descuento no será el único aspecto que determine si una compra resulta conveniente. Un producto con una rebaja importante puede terminar costando más de lo previsto cuando se incorporan gastos de envío o intereses por financiación.

Por eso, antes de confirmar una operación, conviene revisar la cantidad de cuotas disponibles, el costo financiero total y los requisitos de las promociones bancarias. Algunas ofertas pueden estar limitadas a determinadas tarjetas, billeteras virtuales o modalidades de pago.

El envío gratuito también será uno de los beneficios más buscados. Para los consumidores de Entre Ríos, será especialmente importante verificar si la promoción alcanza a su localidad, cuáles son los plazos de entrega y si existen montos mínimos de compra para acceder al beneficio.

Qué revisar antes de confirmar una compra

Comparar el mismo producto en diferentes tiendas continúa siendo una herramienta fundamental. Además del precio publicado, es recomendable comprobar que coincidan las características, el modelo, la capacidad y las condiciones de garantía para evitar comparaciones entre artículos diferentes.

También resulta conveniente consultar las políticas de cambio y devolución, verificar la identidad del vendedor y conservar los comprobantes de pago. En las compras por internet, los consumidores deben contar con información clara sobre las condiciones de contratación y el derecho de arrepentimiento.

Las experiencias de ediciones anteriores permiten dimensionar el impacto de estos beneficios. En 2025, el descuento promedio fue del 31% y la mitad de las compras se realizó con envío gratuito. Para este año, las rebajas esperadas oscilan entre el 30% y el 50%, dependiendo de la categoría.

La inteligencia artificial ayuda a comparar ofertas

La tecnología también gana protagonismo en la búsqueda de promociones. La plataforma del CyberMonday incorpora Cybot, un asistente de inteligencia artificial destinado a orientar a los usuarios durante la exploración de productos y descuentos.

Según un estudio de Ipsos para Google difundido por Infobae, el 85% de los encuestados considera que una recomendación de inteligencia artificial puede influir en la elección de una marca, tienda o producto. Además, el 36% utiliza estas herramientas para encontrar una mejor relación entre precio y beneficio.

El relevamiento también indicó que el 33% recurre a la inteligencia artificial para comprobar si una rebaja es real. Mientras tanto, el 74% de los consumidores espera descuentos efectivos y precios especiales, aunque el 53% identifica la calidad como el principal motivo para concretar una compra.

Las expectativas para el CyberMonday 2026

La edición anterior dejó una facturación de $639.000 millones, un incremento del 29% respecto de 2024. Se vendieron 12,1 millones de unidades y se concretaron cerca de siete millones de órdenes de compra, con más de ocho millones de usuarios que visitaron el sitio oficial.

En esta oportunidad, las pequeñas y medianas empresas representan el 47% de los comercios adheridos, lo que amplía las alternativas disponibles para quienes buscan comparar productos y condiciones comerciales.

Con promociones hasta la medianoche del miércoles, el desafío para los compradores será aprovechar las oportunidades sin apresurarse. Revisar precios, financiación, gastos de entrega y condiciones de devolución permitirá distinguir los descuentos efectivos de aquellas ofertas que no representan un ahorro significativo.