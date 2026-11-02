Los patentamientos de motos crecieron un 25,9% en octubre: cuáles fueron los modelos más vendidos

Los patentamientos de motos alcanzaron las 79.497 unidades en octubre, un crecimiento del 25,9% respecto del mismo mes de 2025. Sin embargo, el resultado representó una caída del 2,1% frente a septiembre, según informó la División Motovehículos de ACARA.

La comparación interanual mostró un incremento de 16.336 unidades, ya que en octubre del año pasado se habían registrado 63.161. Frente a septiembre, cuando se patentaron 81.129, hubo una disminución de 1.632 vehículos.

Entre enero y octubre de 2026 se acumularon 748.598 patentamientos. La cifra supera en un 39,1% las 538.001 unidades registradas durante los primeros diez meses de 2025.

Honda mantuvo el liderazgo entre las marcas

Honda encabezó el mercado de motos con 17.050 unidades patentadas en octubre. Motomel conservó el segundo puesto por segundo mes consecutivo, con 10.911 registros.

Gilera ocupó la tercera posición, con 9.119 unidades. La marca continúa alternando posiciones con Motomel en una disputa que se mantiene desde hace varios meses.

Zanella pasó del sexto al cuarto lugar, con 7.005 patentamientos, y desplazó a Keller al quinto puesto, con 6.954. Corven, que había sido cuarta en septiembre, quedó fuera de las primeras cinco posiciones.

La Wave volvió a ser el modelo más patentado

La Honda Wave 110S lideró el ranking de modelos con 8.313 motos registradas. La Motomel B110 avanzó dos posiciones y quedó segunda, con 6.492 unidades.

El tercer puesto fue para la Gilera Smash, con 6.453 patentamientos, apenas 39 menos que la B110. La Keller KN 110-8 mantuvo la cuarta ubicación, con 5.828.

La Corven Energy 110 completó los cinco primeros lugares con 3.968 unidades. Detrás se ubicó la Zanella ZB 110, que sumó 3.155 registros durante octubre.

Los otros modelos que ingresaron entre los diez primeros

La Mondial LD 110 MAX ocupó el séptimo puesto, con 2.511 patentamientos. Le siguió la Motomel S2 150, con 1.817 unidades.

La Ika Ika P110 se ubicó novena, con 1.567 registros. La Honda GLH 150 cerró las primeras diez posiciones, con 1.545.

El balance de octubre combinó una mejora frente al año anterior con un retroceso mensual. Pese a esa baja, los patentamientos de motos mantuvieron un crecimiento acumulado superior al 39% en lo que va de 2026.