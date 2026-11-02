Descuentos en nafta de hasta el 30%: qué días conviene cargar y cómo ahorrar

Los descuentos en nafta durante noviembre de 2026 permiten ahorrar hasta un 30% en estaciones de servicio mediante promociones de bancos, billeteras virtuales y aplicaciones de las principales petroleras. Los automovilistas pueden aprovechar estos beneficios para reducir el gasto mensual en combustible, siempre que se cumplan las condiciones de cada promoción.

Las propuestas abarcan las redes YPF, Shell, Axion y Puma Energy, con reintegros que varían según el día de la semana, el tipo de combustible, la tarjeta utilizada y el segmento bancario del cliente. Algunas promociones se aplican directamente al pagar, mientras que otras devuelven una parte del importe después de concretar la operación, según informó iProfesional.

En un contexto de aumentos acumulados en los combustibles, organizar las cargas puede representar una diferencia importante para quienes utilizan diariamente sus vehículos.

YPF: descuentos con la aplicación y beneficios bancarios

YPF ofrece un 10% de ahorro todos los días al pagar con dinero disponible en la App YPF, con un tope semanal de $5.000. También contempla descuentos de hasta el 12% en jornadas seleccionadas para combustibles Infinia e Infinia Diesel, mientras que los martes se anuncia una rebaja del 15% en esas variedades.

La compañía suma un 3% de descuento mediante autodespacho y un beneficio adicional del 6% para cargas nocturnas realizadas entre la medianoche y las 6, bajo las condiciones de su plataforma. Los socios del Automóvil Club Argentino también cuentan con un 5% de ahorro diario, con un límite mensual de $18.000.

Uno de los convenios a considerar es el de los bancos del Grupo Petersen, entre ellos Banco Entre Ríos. Los viernes se ofrecen reintegros del 10% al 20% con tarjetas de crédito o MODO, con topes mensuales que pueden alcanzar los $20.000, dependiendo del segmento.

Qué otros bancos ofrecen promociones en YPF

Banco Nación presenta los viernes un 20% de reintegro mediante BNA+ y tarjetas de crédito Visa o Mastercard, con un límite mensual de $10.000. BBVA, por su parte, ofrece los sábados un 20% pagando con tarjetas de crédito vinculadas a MODO desde la aplicación de YPF, con un máximo semanal de $8.000.

Banco Macro contempla los miércoles devoluciones del 20% para clientes generales y del 30% para el segmento Selecta. Los topes mensuales son de $8.000 y $20.000, respectivamente. Galicia también dispone de promociones los lunes, con porcentajes del 15% al 25% según el tipo de cliente y la acreditación de haberes.

Otras alternativas incluyen descuentos de Santander, Patagonia, Credicoop y Comafi, además de beneficios con Prex y Brubank. En todos los casos resulta indispensable revisar la aplicación correspondiente ya que algunas promociones exigen vincular previamente la tarjeta, utilizar un código QR o alcanzar un monto mínimo de carga.

Shell: rebajas con Shell Box y tarjetas

En Shell, la aplicación Shell Box ofrece los miércoles un 10% de descuento en combustibles V-Power, con un tope semanal de $5.000 por compra. También existen beneficios para usuarios de Tarjeta 365, que contemplan rebajas en combustibles premium y nafta súper durante los días hábiles.

Entre las promociones bancarias, Banco Nación dispone de un 20% los viernes mediante BNA+, mientras que BBVA ofrece el mismo porcentaje los sábados con tarjetas de crédito a través de MODO. Los límites de devolución informados son de $10.000 mensuales y $8.000 semanales, respectivamente.

Macro también participa con descuentos los miércoles, que alcanzan el 30% para clientes Selecta. A su vez, Galicia contempla beneficios los lunes y Patagonia ofrece hasta un 25% los jueves. La disponibilidad de estas promociones depende de los comercios adheridos y de las condiciones establecidas por cada entidad.

Axion: cómo aprovechar los beneficios de la app ON

Axion organiza parte de sus descuentos mediante su aplicación ON. Los lunes y viernes ofrece un 10% en combustibles Quantium y Quantium Diesel, con topes mensuales de entre $7.000 y $14.000, de acuerdo con el nivel del usuario dentro del programa.

Para quienes utilizan nafta súper, la red contempla un 5% de descuento diario en cargas de al menos 25 litros. Además, las compras permiten acumular puntos que pueden utilizarse posteriormente en estaciones de servicio y tiendas On The Run.

Las promociones bancarias incluyen un 20% los viernes con Banco Nación, otro 20% los sábados con BBVA y reintegros de hasta el 30% los miércoles con Banco Macro para determinados clientes. Brubank también anuncia descuentos los martes y beneficios superiores para usuarios de su segmento Ultra.

Puma Energy: promociones con Puma Pris

Puma Energy ofrece los miércoles un 10% de descuento en nafta súper, Max Premium e Ion Diesel mediante su aplicación Puma Pris. Para acceder, los usuarios deben realizar el pago escaneando el código QR, de acuerdo con las condiciones del programa.

La petrolera también cuenta con convenios bancarios. Banco Nación ofrece un 20% los viernes, Santander un 15% los martes y Macro descuentos de hasta el 30% los miércoles para clientes Selecta, con límites mensuales establecidos por cada entidad.

Además, BBVA contempla un 20% los sábados, Galicia ofrece beneficios los lunes y Personal Pay anuncia un reintegro del 10% los sábados, con un máximo de $4.000 por transacción y hasta dos operaciones mensuales. El sistema Puma Pris permite acumular créditos para futuras cargas.

Cómo calcular el ahorro real en cada carga

El porcentaje anunciado no siempre equivale al dinero que efectivamente se recupera. Por ejemplo, una carga de $50.000 con un descuento del 20% representa un ahorro de $10.000, siempre que el beneficio permita alcanzar ese importe y el usuario no haya agotado su tope.

En cambio, una promoción del 30% sobre la misma carga equivaldría a $15.000, pero si el límite mensual disponible fuera de $8.000, ese sería el reintegro máximo. Por eso, resulta conveniente comparar tanto el porcentaje como los límites semanales o mensuales.

También es importante distinguir entre descuentos inmediatos y reintegros posteriores. Algunas entidades acreditan el beneficio después de la compra, por lo que el conductor debe disponer inicialmente del importe completo para pagar el combustible.

Qué deben tener en cuenta los conductores

El primer paso es comprobar que la estación elegida participe de la promoción. La presencia de una marca en la ciudad no garantiza que todos sus establecimientos acepten cada beneficio.

También conviene revisar si la promoción incluye nafta súper, combustibles premium o gasoil, ya que algunas rebajas se limitan a determinados productos. Otro punto es verificar si los descuentos pueden combinarse: no todas las promociones bancarias son acumulables con las de las aplicaciones.

Finalmente, antes de trasladarse especialmente a una estación para aprovechar una oferta, es recomendable confirmar su vigencia, el medio de pago requerido y el ahorro efectivo. La planificación de las cargas puede ayudar a reducir gastos, pero el beneficio debe evaluarse junto con el consumo y los desplazamientos habituales.