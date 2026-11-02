El Servicio Penitenciario abrió la inscripción para oficiales: requisitos y cómo anotarse

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos abrió este lunes 2 de noviembre las inscripciones para ingresar a la Escuela Superior de Oficiales Inspector General Victorino Scheurmann. La convocatoria permanecerá vigente hasta el 15 de noviembre y el trámite se realiza por internet.

La propuesta está dirigida a mujeres y varones de entre 18 y 29 años que tengan estudios secundarios completos. También deben contar con domicilio legal en Entre Ríos, registrado en el DNI al momento de inscribirse.

La formación dura tres años lectivos y se desarrolla bajo modalidad de internado en el Campus Educativo de Villaguay. Durante ese período, los cadetes reciben una beca de estudios hasta completar la carrera.

Qué requisitos deben cumplir los aspirantes

Para postularse es necesario ser argentino nativo o por opción y tener el DNI actualizado. La convocatoria establece, además, una estatura mínima de 1,60 metros para mujeres y de 1,65 metros para varones.

El índice de masa corporal debe ser mayor a 18 y menor a 30. Los aspirantes también deberán cumplir las condiciones de salud, situación procesal y antecedentes administrativos contempladas en los requisitos de ingreso.

La admisión al Servicio Penitenciario incluye evaluaciones presenciales, secuenciales y eliminatorias. El proceso comprende un examen intelectual, pruebas físicas y psicológicas, una entrevista con personal penitenciario y exámenes médicos.

Cómo completar la inscripción online

Los interesados deben completar el formulario de inscripción y adjuntar copias del frente y dorso del DNI. También deberán presentar el título secundario o un certificado de título en trámite con una vigencia de hasta un año.

Quienes resulten seleccionados recibirán por correo electrónico las indicaciones para continuar con el proceso. Los gastos correspondientes al cumplimiento de las distintas etapas estarán a cargo de cada postulante.

El detalle de los requisitos y la documentación puede consultarse en el portal oficial de trámites. Para recibir asistencia, el Servicio Penitenciario habilitó exclusivamente el WhatsApp 343 511 1160, de lunes a viernes, de 7 a 13; no se reciben llamadas.

Qué título obtienen al egresar

Al finalizar la formación, los egresados se incorporan a la carrera penitenciaria con el grado de Oficial Subadjutor. Además, obtienen el título de Técnico Superior en Seguridad Pública orientada a la Seguridad y Tratamiento Penitenciario.

Los nuevos oficiales son destinados a unidades penales y establecimientos penitenciarios de Entre Ríos. La preparación se realiza íntegramente en el campus de Villaguay durante los tres años previstos.

La inscripción online constituye el primer paso para participar de la selección. La incorporación a la escuela dependerá de la aprobación de las sucesivas instancias de evaluación y del cumplimiento de los requisitos establecidos.