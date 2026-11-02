Está grave el hombre rescatado del río Paraná: ingresó inconsciente y con hipotermia al hospital

El hombre de 46 años que fue rescatado del río Paraná, en inmediaciones de avenida Estrada al 3042, en la zona de Bajada Grande de Paraná, se encuentra en estado grave tras ingresar inconsciente y con un cuadro de hipotermia al hospital San Martín. El paciente fue trasladado en ambulancia luego de que ocupantes de una embarcación particular lograran auxiliarlo en el agua.

Según la información a la que accedió Elonce, el hombre ingresó al nosocomio sin conocimiento y fue derivado a la sala de Shockroom, donde recibió atención médica de urgencia. Los profesionales constataron que presentaba hipotermia y le suministraron oxígeno debido a la gravedad de su estado.

Posteriormente, una hermana del paciente se presentó en el hospital y confirmó fehacientemente su identidad. Mientras tanto, el hombre permanecía bajo atención del personal médico, que trabajaba para estabilizarlo.

Cómo fue el rescate del hombre en el río Paraná

El episodio ocurrió en inmediaciones de avenida Estrada al 3042, pasando la planta de Portland, en dirección hacia Bajada Grande. Una persona alertó a los servicios de emergencia después de observar a un hombre que flotaba boca arriba en el río, aproximadamente a 20 metros de un atracadero.

De acuerdo con la información inicial, el hombre todavía presentaba movimientos y tosía, aunque se encontraba en una situación de riesgo. Ante esta circunstancia, se solicitó asistencia para intentar rescatarlo.

Mientras se aguardaba la llegada de los equipos de emergencia, una lancha particular con toldo azul se aproximó al lugar. Sus ocupantes intentaron comunicarse con el hombre, pero advirtieron que no respondía a los llamados.

El traslado de urgencia al hospital San Martín

Los ocupantes de la embarcación comenzaron las maniobras para auxiliarlo. Como no contaban con salvavidas, intentaron asistirlo mediante una cuerda hasta conseguir acercarlo a la orilla.

En paralelo, se dio intervención a los servicios de emergencias médicas, Prefectura Naval Argentina y personal policial, que fueron alertados sobre la situación.

Finalmente, el hombre pudo ser retirado del agua y recibió las primeras atenciones. Debido a que presentaba signos vitales débiles, se dispuso su traslado en ambulancia al hospital San Martín.