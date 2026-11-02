Adopción en Entre Ríos: abren la última inscripción del año y 105 chicos esperan una familia

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) abrirá del 13 al 30 de noviembre de 2026 su cuarta y última convocatoria anual para recibir solicitudes de inscripción de personas interesadas en adoptar. El período comprenderá 10 días hábiles y estará destinado exclusivamente a residentes de la provincia.

Como paso previo, el jueves 12 de noviembre, a las 14, se realizará un Encuentro Obligatorio para aspirantes a adoptar, que tendrá lugar de manera presencial y simultánea en Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Las personas interesadas podrán elegir la sede que les resulte más cercana o accesible.

Durante esta instancia se brindará información sobre los requisitos y las etapas del procedimiento de inscripción. Además, se abordará la realidad de la adopción, las responsabilidades que implica y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que esperan integrarse a una familia.

Cómo inscribirse en el Registro de Adoptantes de Entre Ríos

El Encuentro Obligatorio constituye el primer paso para iniciar el trámite de inscripción en el RUAER. Para participar, los interesados deberán completar previamente el formulario de preinscripción disponible en el sitio oficial del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos.

Formulario de preinscripción: Acceder al formulario del RUAER.

Una vez que hayan participado de la reunión, las personas quedarán habilitadas para completar el Formulario de Inscripción y presentar la documentación exigida por la normativa vigente. Este procedimiento podrá realizarse entre el viernes 13 y el lunes 30 de noviembre.

La convocatoria estará dirigida únicamente a quienes residan en Entre Ríos. Los requisitos, la documentación necesaria y las instrucciones para completar cada etapa se encuentran publicados en la página oficial de inscripciones del RUAER.

Más de 100 niños, niñas y adolescentes esperan una familia

Actualmente, el RUAER se encuentra en proceso de búsqueda de familias para 105 niños, niñas y adolescentes que esperan acceder a una guarda con fines adoptivos en Entre Ríos.

De ese total, 64 son niños y niñas de entre 0 y 12 años, mientras que otros 41 son adolescentes de entre 13 y 17 años. Estos datos reflejan la diversidad de edades y situaciones de quienes necesitan integrarse a un entorno familiar.

Según la información proporcionada por el organismo, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes supera los 8 años y/o forma parte de grupos de hermanos. Asimismo, el 30% posee Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Dónde realizar consultas sobre adopción

Las personas interesadas en obtener información sobre la convocatoria, los requisitos de inscripción o el procedimiento administrativo podrán comunicarse directamente con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos.

La atención telefónica se realiza de lunes a viernes, de 7 a 13, a través de los números (0343) 4209575 y 4209576. También se pueden enviar consultas por correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar o mediante WhatsApp al +54 9 343 5329475.

Además, el organismo cuenta con canales oficiales de comunicación en Instagram, bajo el usuario @ruaer_mpd, y en Facebook, a través de la página Registro de Adoptantes de Entre Ríos – RUAER.

La convocatoria de noviembre será la última oportunidad de 2026 para iniciar el proceso de inscripción al Registro provincial, cuyo objetivo es evaluar y registrar a las personas que aspiran a brindar un entorno familiar a niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad.