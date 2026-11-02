Falleció Jorge Banchero, referente de la enfermería en Entre Ríos

Jorge Banchero, exjefe del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud provincial, falleció y generó muestras de pesar entre colegas e instituciones sanitarias. El Hospital Santa Rosa de Chajarí y la Asociación de Enfermería de Entre Ríos destacaron su trayectoria y compromiso profesional.
El fallecimiento de Jorge Banchero, enfermero entrerriano y exjefe del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud de Entre Ríos, generó profundo pesar en el ámbito sanitario provincial. Colegas, instituciones y organizaciones profesionales expresaron sus condolencias y recordaron su trayectoria, especialmente su trabajo por la formación, las condiciones laborales y el reconocimiento de la enfermería.
Banchero fue considerado un referente de la profesión por sus compañeros y participó de distintas iniciativas vinculadas con la capacitación de trabajadores de la salud. Su labor también estuvo relacionada con la articulación entre instituciones educativas y el sistema sanitario, con el objetivo de mejorar la preparación de los futuros profesionales.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, se multiplicaron los mensajes de despedida y reconocimiento en las redes sociales. Entre las instituciones que expresaron su pesar estuvieron el Hospital Santa Rosa de Chajarí y la Asociación de Enfermería de Entre Ríos.
El reconocimiento de las instituciones de salud
Desde el Hospital Santa Rosa de Chajarí difundieron un mensaje en el que destacaron el aporte de Banchero al desarrollo de la enfermería entrerriana y acompañaron a sus allegados.
“Reconocemos su trayectoria, compromiso y valioso aporte al crecimiento y reconocimiento de la profesión. Acompañamos a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, expresaron desde la institución sanitaria.
Por su parte, la Asociación de Enfermería de Entre Ríos manifestó su pesar por el fallecimiento del profesional y transmitió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo.
“Gracias por tu huella”, señalaron desde la entidad, en un mensaje que reflejó el reconocimiento a su trayectoria y a su participación en distintas actividades destinadas al fortalecimiento de la profesión.
Su trabajo por la formación de enfermeros
Además de desempeñarse como jefe del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud provincial, Banchero participó en espacios de capacitación y discusión sobre la formación de los profesionales sanitarios.
Entre esas actividades integró una Mesa de Trabajo, Docencia e Investigación en Enfermería, destinada a analizar nuevos lineamientos curriculares para las carreras de enfermería en las instituciones formadoras del país.
En mayo de 2019, durante una entrevista con Elonce, Banchero explicó los objetivos de esa iniciativa como integrante del equipo de capacitación de UPCN. En aquella oportunidad, destacó la necesidad de vincular los contenidos educativos con las demandas concretas de los establecimientos de salud.
“Se trata de una mesa de articulación entre docentes y trabajadores para el acercamiento del mundo del trabajo hacia la educación, y viceversa”, había explicado.
El profesional sostuvo que la participación de trabajadores y docentes permitía identificar necesidades específicas de Entre Ríos e incorporarlas a los planes de estudio, siempre dentro de los lineamientos nacionales establecidos para la formación en enfermería.
Su preocupación por la falta de profesionales
Durante aquella entrevista, Banchero también había advertido sobre el “déficit de enfermeros en la provincia” y las dificultades que enfrentaban los estudiantes para completar su formación.
En particular, había señalado el “desgranamiento a lo largo de los tres años de la carrera de Enfermería, sobre todo en el primer tramo, para la obtención de la tecnicatura”, en referencia a la cantidad de alumnos que abandonaban sus estudios antes de obtener el título.
El capacitador consideraba que uno de los principales desafíos del sector era mejorar las condiciones laborales, una demanda que vinculaba con el fortalecimiento de la profesión y la necesidad de contar con más personal capacitado en los establecimientos sanitarios.
En ese sentido, había mencionado el “mejoramiento de las condiciones de trabajo” como una de las principales exigencias de los enfermeros. Su participación en estos espacios reflejó una trayectoria que combinó la gestión sanitaria, la capacitación y el acompañamiento de las demandas profesionales.