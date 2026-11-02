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Policiales Conducción temeraria en el departamento Federal

Filmaban maniobras peligrosas en la Ruta 127: allanaron una vivienda y secuestraron una moto

La Policía investigó videos difundidos en redes sociales que mostraban maniobras peligrosas en la Ruta 127, a la altura de Sauce de Luna. Tras un allanamiento, secuestraron una motocicleta y un hombre quedó vinculado a la causa.

2 de Noviembre de 2026
Maniobras peligrosas en Ruta 127: secuestraron una moto.
Maniobras peligrosas en Ruta 127: secuestraron una moto. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía investigó videos difundidos en redes sociales que mostraban maniobras peligrosas en la Ruta 127, a la altura de Sauce de Luna. Tras un allanamiento, secuestraron una motocicleta y un hombre quedó vinculado a la causa.

Maniobras peligrosas en Ruta 127. La Policía secuestró una motocicleta en Sauce de Luna, departamento Federal, en el marco de una investigación por presunta conducción temeraria en la Ruta Nacional 127.

El procedimiento se realizó el sábado 31 de octubre, luego de que circularan videos en redes sociales que mostraban a un motociclista realizando maniobras peligrosas.

 

La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Sauce de Luna, quienes analizaron los registros audiovisuales difundidos públicamente.

Según la información policial, las imágenes mostraban conductas que habrían puesto en riesgo la seguridad vial y la integridad de otros usuarios de la ruta.

 

A partir de las pruebas reunidas, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento y requisa domiciliaria, que fue autorizada por el Juzgado de Garantías de Federal.

 

Allanamiento y secuestro de la motocicleta

 

El operativo se concretó alrededor de las 17:45 en una vivienda ubicada sobre calle José María Sobral, en Sauce de Luna, donde los efectivos obtuvieron resultados positivos, indicaron fuentes policiales.

 

Durante el procedimiento, secuestraron una motocicleta Honda Titan de 150 centímetros cúbicos, de color azul y sin patente colocada, que quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

 

Además, una persona mayor de edad quedó supeditada a la causa, mientras continuaron las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades por las maniobras investigadas.

Temas:

Ruta Nacional 127 Federal motocicleta ruta 127 maniobras peligrosas
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