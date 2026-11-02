Patronato empató 0 a 0 con Atlético Rafaela y espera el resultado de Chacarita y Nueva Chicago

REDACCIÓN ELONCE
Patronato empató 0 a 0 con Atlético Rafaela en el estadio Nuevo Monumental. El equipo afrontó un encuentro decisivo en su objetivo de mantener la categoría. Chacarita gana 2 a 0 y el resultado ayuda al equipo entrerriano.
Patronato empató 0 a 0 con Atlético Rafaela en su visita al estadio Nuevo Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes afronta un encuentro decisivo en su objetivo de mantener la categoría. Chacarita gana 2 a 0 y el resultado ayuda al equipo entrerriano.
El partido ante Atlético Rafaela representa una instancia determinante para el Rojinegro, que intentará sostener su lugar en la Primera Nacional.
El desarrollo del partido:
Finalizó el partido: Patronato empató sin goles.
47 minutos del ST
La tuvo Rafaela. Un cabezazo del paranaense Cavallaro, dio en el palo del arco defendido por Sosa.
45 minutos del ST
El árbitro adiciona cuatro minutos y se jugará hasta los 49.
38 minutos del ST
Barolín tuvo una opción inmejorable para Patronato, pero el arquero Bergia de Rafaela logró contenerla para convertirse en la figura del partido.
28 minutos del ST
Pausa de hidratación en medio de los embates de Rafaela contra el área de Patronato.
25 minutos del ST
Ingresó Piccó en lugar de Cortes. Piccioni ingresa al partido en lugar de Salega.
24 minutos del ST
Rafaela domina el partido y llega con insinuaciones por los laterales de Patronato. El técnico del equipo entrerriano prepara nuevos cambios para sostener el resultado.
21 minutos del ST
Tiro libre de Rafaela. El remate de Obando se va desviado.
19 minutos del ST
Cambios en Patronato. Sale Reynaga e ingresa Barolín. Ingresa Astiz y se retira Miró.
17 minutos del ST
Se nota el cansancio de los jugadores de Patronato y el técnico prepara cambios en el equipo.
15 minutos del ST
El banco de Patronato se enteró del triunfo parcial de Chacarita. Hubo una aproximación de Rafaela.
9 minutos del ST
Lo tuvo Patronato. Alejó Miró disparó y el remate se fue por arriba del arco.
4 minutos del ST
Albertengo definió desviado y se pierde el primer gol del partido para Rafaela.
¡Arrancó el Segundo Tiempo!
Final del Primer Tiempo
Entre los 40 minutos y el final del primer tiempo, Patronato tuvo las mejores ocasiones del dominó por momentos el encuentro. Rafaela generó acercamientos, pero no pudo concretar. Patronato no pudo romper el cero, debido a la actuación del arquero local que contuvo los remates más claros.
37 minutos del PT
Reynaga se deja caer y pide penal, pero el árbitro entiende que simuló y el delantero de Patronato fue amonestado.
33 minutos del PT
Tras insinuaciones de Rafaela, Salega tuvo un mano a mano para Patronato en un contragolpe y desde la medialuna del área, el arquero de Rafaela sacó un remate que tenía destino de arco.
23 minutos del PT
Patronato sigue con la tenencia de la pelota en un partido parejo y busca conectar con los delanteros.
19 minutos del PT: la primera de Rafaela
Rafaela tuvo el primero en una clara posibilidad. Media vuelta de Bonifacio en la puerta del área chica y el remate que se fue desviado.
15 minutos del PT: Patronato domina
En los primeros quince minutos del partido, Patronato tuvo dos ocasiones de gol que contuvo el arquero de Rafaela y es el dominador del juego, ya que el local no tuvo insinuaciones hacia el arco del visitante.
14 minutos del PT
Jugada de Reynaga y gran reacción del arquero Bergia para contener un nuevo avance de Patronato que es protagonistas ante Rafaela y domina el juego. Primera polémica del partido en una jugada peligrosa por la pierna levantada del defensor contra Reynaga.
12 minutos PT
Reynaga tuvo un mano a mano con el arquero de Rafaela que contuvo el remate. Bergia tapó el disparo y salva al local.
8 minutos PT
Remate desviado de Cortes, primera ocasión ofensiva para Patronato.
6 Minutos PT
Ingresa Capurro en Atlético Rafaela y sale Pepino por una lesión tras un choque con Cortes (Patronato), que fue vendado en su cabeza por un corte.
Arrancó el partido.
Los equipos
La formación de Patronato: Alan Sosa; Franco Meritello, Nahuel Genez, Maximiliano Rueda, Juan Barinaga, Fernando Evangelista, Franco Soldano, Gonzalo Salega, Renzo Reynaga, Brandon Cortés y Alejo Miró.
Los once titulares de Atlético Rafaela serán: Mayco Bergia; Ulises Yegros, Enzo Wuattier, Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Fernando Ponce, Joel Bonifacio, Esteban Pepino, Lucas Albertengo, Agustín Obando y Leonardo Flores.
De esta manera, ambos entrenadores definieron sus equipos para el encuentro, en el que Patronato buscará conseguir un resultado que le permita mantener su lugar en la Primera Nacional.
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