Renovaron la alerta por tormentas para este martes: cuándo llegarán las lluvias más fuertes

REDACCIÓN ELONCE
El SMN renovó la alerta amarilla por tormentas para este martes en todos los departamentos de Entre Ríos. Se prevén lluvias intensas, ráfagas, ocasional caída de granizo y acumulados de hasta 40 milímetros.
La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos fue renovada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes 3 de noviembre. La advertencia alcanzará a los 17 departamentos de la provincia y estará vigente durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se prevé que las condiciones comiencen a mejorar.
Según el organismo nacional, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.
“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, informó el SMN.
Qué zonas de Entre Ríos estarán bajo alerta amarilla
La advertencia comprenderá a la totalidad del territorio entrerriano, incluyendo los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay, Nogoyá, Victoria y Gualeguay.
También estarán alcanzados Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Tala e Islas del Ibicuy.
De acuerdo con la información meteorológica, el período de mayor inestabilidad se extenderá entre la mañana y la tarde del martes. Hacia la noche, la alerta dejaría de estar vigente, aunque esto no necesariamente implicará el cese inmediato de todas las precipitaciones.
Las tormentas más intensas se concentrarán en el Litoral
El escenario meteorológico estará relacionado con el desarrollo de una zona de baja presión sobre el noroeste argentino, que se vinculará con un frente estacionario ubicado en el norte del país.
Este sistema favorecerá la formación de tormentas en distintas provincias, con especial incidencia sobre el Litoral. El este de Formosa y sectores de Paraguay podrían registrar fenómenos intensos, mientras que la inestabilidad también se extenderá hacia Misiones.
En el norte de Santa Fe y Corrientes, las tormentas podrían dejar acumulados importantes de precipitaciones. En tanto, Entre Ríos quedará comprendida dentro del área donde se esperan fenómenos potencialmente fuertes, debido al avance de la inestabilidad desde el centro del país.
Cómo continuará la inestabilidad en la región
El avance de las tormentas también afectará a sectores de Córdoba y Santa Fe, incluida la zona de Rosario, donde podrían producirse lluvias de consideración y fenómenos de intensidad localizada.
Por su parte, la ciudad de Buenos Aires quedará sobre el borde sur del área de mayor actividad. Entre el lunes y el martes podrían registrarse chaparrones dispersos, mientras que las precipitaciones más significativas se concentrarían hacia el norte.
Ante este panorama, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado mediante las actualizaciones oficiales del SMN.