Murió un turista argentino de 26 años tras estrellarse un ala delta en una playa de Brasil

Un turista argentino de 26 años murió en un accidente de ala delta en Río de Janeiro, Brasil, durante la mañana de este lunes 2 de noviembre. La víctima fue identificada como Adrián Guillermo Arismendi, oriundo de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, quien realizaba un vuelo acompañado por un instructor brasileño de 45 años. Ambos fallecieron después de que la estructura impactara contra un muro de contención cercano a la playa de São Conrado.

El instructor fue identificado como Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, quien contaba con una década de experiencia como piloto. Los dos habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita, ubicada en el Parque Nacional da Tijuca, uno de los sectores utilizados habitualmente para la práctica de vuelo libre en la ciudad brasileña.

Según los primeros testimonios, el accidente ocurrió cuando el ala delta se aproximaba a la costa para completar el aterrizaje. Durante esa maniobra, la estructura descendió a una altura inferior a la habitual y terminó chocando contra el muro que separa el paseo marítimo de la playa.

Cómo ocurrió el accidente de ala delta en Brasil

El vuelo había comenzado en Pedra Bonita, una zona montañosa de Río de Janeiro desde donde despegan habitualmente las aeronaves utilizadas para vuelos recreativos y turísticos.

La actividad tenía previsto finalizar en la playa de São Conrado, uno de los puntos tradicionales de aterrizaje para quienes practican ala delta en la ciudad.

Sin embargo, durante la aproximación a la costa, el equipo habría presentado dificultades que alteraron su trayectoria. Testigos señalaron que el ala delta realizó una curva a baja altura antes de impactar contra la estructura de contención.

Las circunstancias exactas que provocaron la pérdida de altura no habían sido determinadas. Los testimonios iniciales permitieron reconstruir parte de la secuencia, aunque todavía restaba establecer qué originó el accidente.

Los dos ocupantes fueron trasladados en helicóptero

Tras el impacto, testigos alertaron a los servicios de emergencia y solicitaron asistencia para los ocupantes del ala delta.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro recibió el aviso cerca del mediodía y desplegó un operativo de rescate en la zona de São Conrado.

Debido a la gravedad de las lesiones, el turista argentino y el instructor brasileño fueron trasladados en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto, uno de los centros sanitarios de referencia de la ciudad.

Ambos ingresaron al establecimiento con paro cardiorrespiratorio. Pese a la intervención del personal médico, posteriormente se confirmaron los fallecimientos.

Suspendieron temporalmente los vuelos en São Conrado

Como consecuencia del accidente, las autoridades locales dispusieron la suspensión temporal de las operaciones de vuelo libre en el sector de São Conrado.

La medida fue adoptada mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro y evaluar las condiciones en las que se desarrollaba la actividad.

El instructor fallecido, Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, tenía 45 años y acumulaba diez años de trayectoria como piloto dentro de la institución vinculada a la práctica de vuelo libre.

Además, desde hacía aproximadamente un año se desempeñaba como instructor, después de haber completado las acreditaciones exigidas para realizar vuelos acompañados.

La muerte de Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, y del instructor brasileño ocurrió durante una actividad turística en una de las zonas más conocidas de Río de Janeiro para la práctica de deportes aéreos.