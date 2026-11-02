"Nos vamos a estrellar": las últimas palabras de los pilotos del avión que cayó en Florida

El accidente aéreo en Florida que dejó nueve personas muertas sumó nuevos detalles tras conocerse las últimas comunicaciones de los pilotos del avión privado que se estrelló el domingo en una zona residencial de Estados Unidos. La tripulación había advertido sobre la presencia de hielo y turbulencias antes de reportar una emergencia y perder el control de la aeronave.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que las nueve personas que viajaban en el Learjet 60 fallecieron como consecuencia del impacto, según difundió la Agencia Noticias Argentinas. El funcionario calificó lo ocurrido como una "horrible tragedia" e indicó que el avión había partido desde Austin, Texas, con destino a las Bahamas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:50, hora del este, en las inmediaciones de Cresthaven, en el condado de Palm Beach. La aeronave cayó sobre un sector residencial, donde provocó un incendio que destruyó una casa rodante y ocasionó daños en instalaciones eléctricas.

Las últimas comunicaciones antes del accidente

Según una grabación de las conversaciones con los controladores aéreos, difundida por LiveATC.net, los pilotos comenzaron a reportar complicaciones meteorológicas minutos antes del accidente.

"Tenemos hielo ligero y transparente que es manejable y turbulencia moderada", informó uno de los tripulantes. Posteriormente, al detectar precipitaciones, solicitaron autorización para ascender y buscar mejores condiciones de vuelo.

“Holy f*ck, we’re out of time” Heart crushing ATC audio captures the moments before a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida, killing all 9 souls on board. VIA: @thenewarea51 https://t.co/CWOtYjJqef — Breaking911 (@Breaking911) November 1, 2026

Sin embargo, la situación se agravó rápidamente. La tripulación declaró una emergencia mientras la aeronave experimentaba un descenso pronunciado, que alcanzó aproximadamente 8,2 kilómetros en apenas un minuto.

"Nos vamos a estrellar contra el suelo"

"Estamos descendiendo a 8.000, emergencia, emergencia, estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto", alertó uno de los pilotos durante la comunicación con los controladores.

Segundos después, la tripulación informó que enfrentaba "una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20.000 pies por minuto". La grabación finalizó con gritos y una última advertencia: "Nos vamos a estrellar contra el suelo".

De acuerdo con medios locales, al momento del accidente se registraban tormentas dispersas en la región. Los primeros reportes señalaron que el avión había atravesado una intensa celda de tormenta minutos antes de comenzar su descenso descontrolado.

Investigan las causas de la tragedia

El impacto provocó un incendio que alcanzó una casa rodante y la destruyó por completo. También se registraron cables eléctricos caídos y restos de la aeronave dispersos en el sector, lo que motivó un importante operativo de emergencia.

Aunque las autoridades confirmaron la muerte de los nueve ocupantes, todavía no se informó si hubo personas heridas en tierra como consecuencia del accidente.

Duffy anunció que la Administración Federal de Aviación (FAA) enviará especialistas para colaborar con la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). Los investigadores deberán determinar qué factores provocaron la pérdida de control y establecer si las condiciones meteorológicas influyeron en la tragedia.