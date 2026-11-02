Nuevo ciberataque en Europa: llevaron heladeras a 50 grados y obligaron a desechar alimentos

Un presunto ciberataque contra sistemas de refrigeración afectó a supermercados de cuatro países de Europa y obligó a distintos establecimientos a desechar alimentos. En locales de Suecia y Estonia denunciaron que los equipos fueron manipulados a distancia y ajustados a 50 grados Celsius.

Los incidentes alcanzaron a comercios de Suecia, Bélgica, Luxemburgo y Estonia, aunque las empresas informaron diferentes niveles de afectación. Algunas cadenas reportaron restricciones temporales en la oferta de productos frescos y congelados, mientras otras señalaron que lograron intervenir rápidamente.

Los episodios se conocieron después de un caso similar registrado el mes anterior en Francia. Allí, atacantes habían tomado el control remoto de sistemas de refrigeración en cientos de supermercados y tiendas independientes, provocando un aumento de las temperaturas.

En Suecia denunciaron ajustes a 50 grados

El portavoz de ICA Group, Gustaf Nilsson, confirmó a la agencia TT que un número limitado de sucursales sufrió un incidente durante la noche. El problema afectó tanto a los refrigeradores como a los congeladores, aunque la compañía no precisó cuántos establecimientos estuvieron involucrados.

La sucursal ICA Kvantum de Sjöbo, en el sur de Suecia, informó en Facebook que sus equipos habían sido hackeados y configurados a 50 grados. También comunicó que trabajaba para desechar los productos afectados por la pérdida de frío.

La cadena Coop, por su parte, reportó problemas en los refrigeradores y congeladores de seis tiendas del centro de Suecia. Según publicó TT, la empresa todavía no contaba con mayores detalles sobre lo ocurrido.

Productos limitados en Bélgica y Luxemburgo

Delhaize indicó que un “incidente informático” afectó los sistemas de refrigeración de varias decenas de establecimientos. La mayoría se encontraba en Bélgica, aunque también hubo sucursales alcanzadas en Luxemburgo.

“En las tiendas afectadas, la gama de productos frescos y congelados está temporalmente algo limitada”, explicó la portavoz Sarah De Meester. Aclaró, además, que los centros de distribución operaban con normalidad y que no se habían interrumpido las entregas.

Carrefour Bélgica también confirmó un ciberataque dirigido exclusivamente contra sus instalaciones de refrigeración. La compañía calificó el impacto como “extremadamente limitado” y precisó que alcanzó a 15 de sus más de 700 tiendas.

Una intervención rápida evitó mayores daños en Estonia

En Estonia, la empresa Kitman Coldtech informó que uno de sus clientes sufrió un ciberataque mediante el acceso a una computadora que controlaba la refrigeración. Según publicó la radiodifusora pública ERR, los responsables elevaron la temperatura programada a 50 grados Celsius.

El director ejecutivo de la firma, Jann Mutso, aseguró que la respuesta se produjo en cuestión de minutos y que no hubo daños significativos. Aunque no identificó el equipo ni el comercio involucrado, la cadena Selver confirmó que uno de sus establecimientos había resultado afectado.

El antecedente de Francia había puesto el foco en sistemas antiguos, que parecían ser el objetivo de aquellas intrusiones. En los nuevos episodios registrados en Europa, las compañías describieron alcances diferentes y no informaron que todos los casos respondieran a un mismo ataque coordinado.