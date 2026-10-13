Un ciberataque arruinó alimentos frescos y congelados en cientos de supermercados franceses

Cientos de supermercados franceses fueron afectados por un ciberataque contra sus sistemas de refrigeración durante la noche del domingo 11 de octubre. La alteración de los equipos obligó a desechar grandes cantidades de alimentos frescos y congelados, según informaron las empresas perjudicadas y la fiscalía.

Entre las cadenas alcanzadas figuran Intermarché/Netto, con al menos 300 tiendas, y Carrefour, con 80. También reportaron inconvenientes cerca de 30 locales de Monoprix, menos de un centenar de Coopérative U y varios establecimientos de E.Leclerc, de acuerdo con lo comunicado a AFP.

El incidente también afectó a comercios de Bélgica y Países Bajos, aunque con un impacto menor. Allí, los grupos Delhaize y Albert Heijn desconectaron algunos sistemas como medida de protección y suspendieron servicios de entrega a domicilio, sin cerrar sus establecimientos, informó EFE.

Cómo alteraron el funcionamiento de los equipos

Según el canal BFMTV, los atacantes lograron activar a distancia el ciclo de descongelamiento de las instalaciones frigoríficas. Esa intervención provocó pérdidas de mercadería que debía conservarse a bajas temperaturas.

Una fuente cercana al caso señaló que el ataque apuntó a sistemas de regulación frigorífica fabricados por la empresa danesa Danfoss. Los responsables habrían modificado remotamente los parámetros de temperatura de equipos utilizados por numerosas cadenas.

Además de la destrucción de alimentos, se reportaron algunos principios de incendio. Esos episodios forman parte de los daños que investigan las autoridades tras el ataque a los supermercados franceses.

Las respuestas de las cadenas y las autoridades

El director general de Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmó en la red social X que varios establecimientos de la empresa sufrían problemas en sus sistemas de producción de frío desde la noche anterior.

“Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y el abastecimiento alimentario de los franceses es de una gravedad extrema y no tiene precedentes”, sostuvo el directivo.

Por su parte, el comisionado europeo de Agricultura, Christophe Hansen, condenó el ciberataque y reclamó mayor atención a la seguridad alimentaria. Su pronunciamiento se produjo ante el alcance del incidente en distintos países.

Investigan las pérdidas de alimentos y los incendios

La fiscalía de París abrió una investigación por un “ciberataque a gran escala contra refrigeradores conectados de varios supermercados en todo el territorio francés”. La pesquisa fue encomendada a la Oficina Anticibercriminalidad, conocida como OFAC.

Los investigadores deberán identificar a las víctimas y evaluar los perjuicios ocasionados en los supermercados franceses. El relevamiento abarcará tanto los productos que debieron descartarse como los incendios reportados.

A pedido del primer ministro francés, también fue movilizada la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información. El organismo brindará apoyo a los afectados en Francia y coordinará su intervención con las autoridades de los otros países alcanzados.