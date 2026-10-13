Boca y Vasco da Gama tienen sede para la revancha: la Justicia autorizó el Maracaná

La Justicia brasileña dispuso que la revancha entre Boca y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana se dispute en el Maracaná. El encuentro está programado para el martes 20 de octubre a las 21.30, una semana después de la ida que se jugará esta noche en La Bombonera.

El fallo fue firmado por el juez Joaquim Domingos de Almeida Neto y publicado este martes 13 por la mañana. La resolución dejó sin efecto una medida anterior que había puesto en suspenso la utilización del estadio de Río de Janeiro.

La decisión obliga a la concesionaria Fla-Flu Serviços S/A a poner el escenario a disposición del club local. Sin embargo, el consorcio que administra el recinto, integrado por Flamengo y Fluminense, conserva la posibilidad de apelar.

La venta de entradas influyó en la decisión

Uno de los elementos centrales para resolver el conflicto fue que Vasco da Gama ya había vendido más de 46.000 entradas. La comercialización se realizó cuando estaba vigente la autorización judicial para disputar el encuentro en el Maracaná.

El magistrado consideró que cambiar de sede a pocos días del partido podía generar dificultades de seguridad. Entre los factores evaluados estuvieron el traslado de los espectadores y los antecedentes de enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos.

Según el fallo, impedir el uso del estadio también obligaría a reorganizar la vigilancia policial en sectores más difíciles de evacuar. Por ese motivo, la resolución priorizó mantener el escenario previsto para recibir a Boca.

El conflicto con un partido de básquet

La concesionaria había planteado inconvenientes por la programación de un encuentro de básquet entre Flamengo y Botafogo para la misma jornada. Ese compromiso está previsto en el Maracanãzinho, el gimnasio ubicado junto al estadio de fútbol.

El juez estableció que la actividad de básquet deberá cambiar de escenario o modificar su horario para evitar la superposición. De esta manera, ese encuentro no fue considerado un impedimento suficiente para rechazar la solicitud del conjunto carioca.

La resolución sostuvo que los argumentos presentados por Fla-Flu eran secundarios frente a las consideraciones técnicas de los organismos de seguridad. También advirtió sobre los perjuicios que podría provocar una modificación de último momento.

Los permisos y el plazo de Conmebol

La disputa por el estadio atravesó varias decisiones judiciales durante los últimos días. Una autorización inicial permitió poner las entradas a la venta, pero una resolución posterior suspendió ese permiso y dejó nuevamente abierta la definición.

Conmebol había extendido hasta este martes el plazo para que Vasco da Gama presentara la documentación necesaria. Si el club no cumple con ese requisito, la confederación podrá determinar dónde se disputará la revancha.

El nuevo fallo restablece la habilitación del Maracaná para el encuentro del 20 de octubre, mientras permanece abierta la vía de apelación. Antes de ese compromiso, Boca recibirá esta noche al equipo brasileño en el inicio de la serie que definirá a uno de los finalistas de la Sudamericana.