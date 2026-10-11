Boca se prepara para enfrentar a Vasco da Gama: la decisión de Arruabarrena tras la lesión de Paredes

Rodolfo Arruabarrena dispuso un entrenamiento de intensidad moderada para preservar físicamente al plantel de Boca antes de la semifinal de la Copa Sudamericana. Con Leandro Paredes y Tomás Belmonte lesionados, el entrenador analiza variantes en el mediocampo.
Boca se prepara para enfrentar a Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana, en medio de la preocupación por la lesión de Leandro Paredes. A dos días del encuentro de ida, previsto para este martes 13 de octubre en La Bombonera, el entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió reducir las cargas de entrenamiento para evitar nuevas complicaciones físicas.
El plantel xeneize completó este domingo una práctica de intensidad moderada en el predio de Ezeiza. La jornada incluyó ejercicios en el gimnasio y trabajos con pelota en espacios reducidos, sin exigir al máximo a los futbolistas.
La decisión del cuerpo técnico estuvo relacionada con la necesidad de preservar a los jugadores para una instancia decisiva de la competencia continental. Las bajas de Paredes y Tomás Belmonte obligaron al entrenador a modificar la planificación y evaluar alternativas para el mediocampo.
Paredes y Belmonte, descartados para la semifinal
Durante el entrenamiento, Leandro Paredes y Tomás Belmonte observaron los trabajos desde un costado del campo, debido a las lesiones que les impedirán participar del encuentro frente al conjunto brasileño.
La ausencia del capitán representa una dificultad para Arruabarrena, ya que deberá reemplazar a uno de los principales organizadores del juego del equipo.
En ese contexto, el cuerpo técnico analiza distintas posibilidades para mantener el equilibrio en la mitad de la cancha, sin perder capacidad de recuperación ni circulación de pelota.
Los posibles reemplazantes de Leandro Paredes
Entre las alternativas aparecen Carlos Palacios y Williams Alarcón, dos futbolistas con características diferentes que podrían ocupar un lugar en la formación titular.
Palacios recuperó protagonismo durante las últimas semanas, después de atravesar un período de menor continuidad por una lesión en la rodilla. El mediocampista sumó minutos y fue titular en el empate 2 a 2 frente a Instituto, en Córdoba.
Alarcón, por su parte, se consolidó como una opción para las tareas de contención luego de la lesión de Belmonte. Su perfil, con mayor orientación a la recuperación de la pelota, aparece como una alternativa para reforzar el sector central.
La decisión final dependerá de las evaluaciones del cuerpo técnico durante las últimas prácticas previas al encuentro, publicó TN.
Cuándo juega Boca contra Vasco da Gama
La serie de semifinales de la Copa Sudamericana se disputará en dos encuentros, con el primero programado en Buenos Aires y la revancha en Brasil.
Partido de ida
Martes 13 de octubre – 21:30
Boca vs. Vasco da Gama — La Bombonera, Buenos Aires
Partido de vuelta
Martes 20 de octubre – 21:30
Vasco da Gama vs. Boca — Río de Janeiro, sede a confirmar
Televisación anunciada: ESPN y DSports
De esta manera, Boca afrontará las últimas horas de preparación con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas posibles al primer enfrentamiento de la serie, mientras Arruabarrena termina de definir quién reemplazará a Paredes.