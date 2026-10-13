Boca recibe a Vasco da Gama y busca dar el primer paso hacia la final de la Copa Sudamericana

Boca recibe este martes a Vasco da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, en un encuentro que se disputará desde las 21:30 en La Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará conseguir una ventaja como local, aunque afrontará el compromiso sin su capitán y referente, Leandro Paredes, quien quedó descartado por lesión.

El partido se disputará en el estadio Alberto J. Armando, con arbitraje del chileno Piero Maza y la asistencia de su compatriota José Cabero en el VAR. La transmisión estará disponible a través de ESPN, Disney+ Premium y DSports.

El Xeneize llegará al compromiso con una racha de 17 partidos consecutivos sin derrotas y con posibilidades de competir por varios títulos durante el segundo semestre. Además de disputar las semifinales de la Sudamericana, continúa en carrera en la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la lucha por la tabla anual.

Boca buscará hacerse fuerte en La Bombonera

El conjunto dirigido por Arruabarrena atravesó una destacada campaña internacional, que le permitió alcanzar las semifinales después de eliminar a O'Higgins de Chile, Recoleta de Paraguay y San Pablo de Brasil.

Sin embargo, la ausencia de Leandro Paredes representará una dificultad para el entrenador, que deberá reorganizar el mediocampo. El capitán sufrió una lesión que lo dejó fuera del encuentro y obligó al cuerpo técnico a evaluar distintas alternativas para reemplazarlo.

Entre las opciones para conformar la mitad de la cancha aparecen Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, mientras que Carlos Palacios y Leonel Flores podrían integrar el sector ofensivo. Miguel Merentiel se perfila como la principal referencia de ataque.

Cómo llega Vasco da Gama a las semifinales

Por su parte, Vasco da Gama alcanzó esta instancia después de superar a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, Olimpia de Paraguay e Independiente Santa Fe de Colombia.

A diferencia de Boca, el equipo brasileño atraviesa una situación complicada en el Brasileirao. Actualmente ocupa el decimocuarto puesto y se encuentra a solamente tres puntos de la zona de descenso, cuando restan nueve fechas para finalizar el campeonato.

Pese a su presente en el torneo local, el conjunto dirigido por Pedro Emanuel buscará obtener un resultado favorable en Buenos Aires para definir la clasificación como local en el encuentro de vuelta.

Las posibles formaciones de Boca y Vasco da Gama

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.

Datos del partido

Competencia: Copa Sudamericana 2026, semifinal de ida.

Fecha: martes 13 de octubre.

Hora: 21:30.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: José Cabero (Chile).

TV: ESPN, Disney+ Premium y DSports.