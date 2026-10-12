La pelea por el título de Campeón de Liga está al rojo vivo: Boca acecha al líder y River busca acercarse

El líder en esta tabla es Independiente Rivadavia de Mendoza con 52 puntos.

La pelea por el título de Campeón de Liga 2026 ingresó en su etapa decisiva, con varios equipos separados por pocos puntos cuando restaban solamente cuatro fechas para finalizar el Torneo Clausura. Independiente Rivadavia de Mendoza se mantuvo como líder de la tabla anual con 52 unidades, aunque la goleada que sufrió ante Rosario Central permitió que sus perseguidores se acercaran.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti cayó 5-0 frente al Canalla este domingo y dejó abierta la disputa por el reconocimiento que se entrega al equipo que termina primero en la clasificación general del año.

Boca y Argentinos Juniors quedaron como escoltas con 51 puntos, apenas una unidad por debajo del líder. El Xeneize tuvo la posibilidad de alcanzar la cima, pero empató 2-2 ante Instituto en Córdoba y desaprovechó la oportunidad.

Rosario Central y Vélez también pelean por el título

Rosario Central protagonizó uno de los resultados más importantes de la jornada al golear a Independiente Rivadavia. Con esa victoria, el equipo rosarino alcanzó los 50 puntos y se ubicó cuarto, a solamente dos unidades de la primera posición.

Por su parte, Vélez acumuló 49 puntos y tuvo la posibilidad de alcanzar al líder, ya que debía enfrentar este lunes a Lanús, desde las 16, en el estadio conocido como la Fortaleza.

Una victoria del Fortín le permitiría llegar a 52 unidades e igualar la línea de Independiente Rivadavia, lo que aumentaría la paridad en la definición del campeonato.

Más atrás aparecieron Belgrano, con 48 puntos, e Instituto de Córdoba, con 47. Ambos conservaron posibilidades matemáticas, aunque dependían de otros resultados para acercarse a la cima.

River busca recuperar terreno en la tabla anual

River también intentó mantenerse en la discusión por el título. El Millonario ocupó la novena posición con 45 puntos, pero tenía pendiente su encuentro frente a Sarmiento de Junín.

En caso de conseguir una victoria, el conjunto de Núñez alcanzaría las 48 unidades y reduciría su diferencia respecto de los principales protagonistas.

Con apenas 12 puntos por disputarse para la mayoría de los equipos, cada resultado adquirió una importancia determinante en la lucha por terminar el año en lo más alto.

Así quedó la tabla anual del fútbol argentino

1- Independiente Rivadavia de Mendoza: 52

2- Boca: 51

3- Argentinos Juniors: 51

4- Rosario Central: 50

5- Vélez: 49 (tiene un partido menos)

6- Belgrano: 48

7- Instituto: 47

*River está noveno con 45 puntos, pero si gana el partido pendiente llegará a los 48.