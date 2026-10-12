Patronato depende de sí mismo: cuántos puntos necesita para asegurar la permanencia

Patronato ganó margen en la lucha por la permanencia al vencer 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero este domingo en Paraná. Con tres fechas por disputarse, llegó a 37 puntos y quedó cuatro por encima de Chacarita, que ocupa el segundo puesto de descenso de la Zona B.

El equipo entrerriano también superó a Nueva Chicago, que tiene 36 unidades después de perder ante Temperley. Más arriba aparecen Quilmes, con 39, y Agropecuario, con 40.

La derrota dejó a Güemes con 23 puntos y confirmó su descenso al Federal A. Ya no puede alcanzar a Chicago, que marca la última posición de permanencia, porque la distancia es de 13 unidades y solo quedan nueve disponibles.

Cuántos puntos necesita Patronato

Patronato depende de sí mismo: si suma seis puntos en los tres partidos restantes, alcanzará los 43 y asegurará su continuidad sin importar los resultados de sus rivales. Chacarita, aun ganando todo, solo puede llegar a 42.

Cinco unidades adicionales lo dejarían en 42. Ese puntaje le garantizaría no terminar por debajo del Funebrero, pero todavía podría haber una igualdad en el límite del descenso y sería necesario un desempate.

Con cuatro puntos o menos, su situación dependerá de lo que hagan los otros equipos. La diferencia actual le permite afrontar el cierre con ventaja, aunque el triunfo sobre Güemes todavía no alcanzó para asegurar la permanencia.

Los cruces que pueden definir la Zona B

En la penúltima jornada, Patronato recibirá a Agropecuario en un encuentro entre dos equipos que aún miran la parte baja. El resultado puede modificar tanto la distancia con el descenso como el orden de ese grupo.

Otro partido determinante será el de Chacarita y Nueva Chicago en la última fecha. Al enfrentarse entre sí, ambos no podrán sumar los nueve puntos que restan: al menos uno dejará unidades en ese cruce.

La pelea tiene por ahora a Chacarita en zona de descenso, mientras Chicago conserva una ventaja de tres puntos sobre ese lugar. Quilmes y Agropecuario cuentan con una diferencia mayor, pero todavía pueden quedar alcanzados por los resultados del cierre.

Cómo está la lucha por la permanencia en la Zona A

En la otra zona, Acassuso y San Miguel ocupan los dos últimos lugares, ambos con 32 puntos. All Boys tiene 33, Central Norte suma 34 y Mitre llegó a 36 tras empatar con Colón.

Acassuso viene de golear a Defensores de Belgrano y San Miguel igualó ante Almirante Brown. En la fecha 35 habrá un enfrentamiento directo entre Central Norte y el conjunto de San Isidro.

Los dos últimos de cada grupo perderán la categoría y jugarán en la Primera B o el Federal A, según su afiliación a la AFA. Si dos equipos terminan igualados en puntos en una posición que define el descenso, deberán disputar un partido desempate.