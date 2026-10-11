Patronato venció 2 a 0 a Güemes, se alejó del descenso y condenó a su rival al Federal A

REDACCIÓN ELONCE
Patronato logró un triunfo clave por 2 a 0 ante Güemes en el estadio Grella, con goles de Hernán Rivero y Gonzalo Salega. El Rojinegro llegó a 37 puntos y dio un paso importante en la lucha por la permanencia, mientras que el conjunto santiagueño perdió la categoría.
Patronato venció 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 33 de la Primera Nacional, y consiguió tres puntos fundamentales para alejarse de la zona de descenso. Fue transmisión de ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
Con goles de Hernán Rivero y Gonzalo Salega, ambos ingresados durante el segundo tiempo, el equipo dirigido por Marcelo Fuentes logró una victoria que además determinó el descenso del conjunto visitante al Torneo Federal A.
El Rojinegro fue superior durante gran parte del encuentro, generó numerosas situaciones de peligro y encontró en el complemento la efectividad que le había faltado en los primeros 45 minutos. Después de un primer tiempo sin goles, los cambios realizados por Fuentes resultaron determinantes para quebrar la resistencia del arquero Leandro Finochietto.
Con este resultado, Patronato alcanzó los 37 puntos, igualó la línea de Nueva Chicago y quedó a cuatro unidades de Chacarita, en una lucha por la permanencia que continuará durante las últimas fechas del campeonato. Su próximo compromiso será el sábado, desde las 15, cuando visite a Tristán Suárez.
Patronato dominó el primer tiempo, pero no pudo convertir
Desde el inicio del partido, Patronato asumió el protagonismo y buscó imponer condiciones ante un rival que también necesitaba sumar para conservar sus posibilidades de permanecer en la Primera Nacional. El conjunto paranaense manejó la pelota, presionó en campo contrario y aprovechó las imprecisiones de Güemes para instalarse cerca del área visitante.
Durante los primeros minutos, el equipo dirigido por Marcelo Fuentes encontró espacios para avanzar y generó situaciones mediante jugadas colectivas y pelotas paradas. Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros y las intervenciones del arquero Leandro Finochietto impidieron que pudiera abrir el marcador.
El dominio territorial quedó reflejado en una estadística contundente: Patronato ejecutó 12 tiros de esquina durante el primer tiempo. Valentín Pereyra y Juan Pablo Barinaga fueron algunas de las alternativas ofensivas que utilizó el Rojinegro para intentar superar a una defensa santiagueña que priorizó mantener el arco en cero.
Las intervenciones del arquero visitante sostuvieron el empate
A medida que avanzó la primera mitad, Patronato intensificó sus ataques y llegó en reiteradas oportunidades al arco rival. No obstante, Finochietto respondió ante los remates del conjunto local y evitó que la superioridad futbolística se reflejara en el resultado.
Güemes, por su parte, mostró dificultades para salir de su campo y generar situaciones ofensivas. El equipo visitante concentró sus esfuerzos en contener los avances rojinegros y trató de aprovechar alguna recuperación para sorprender mediante un contraataque.
El primer tiempo terminó igualado sin goles, pese al dominio de Patronato. El resultado dejó una sensación de oportunidad desaprovechada para los locales, que habían generado las situaciones más claras, pero todavía necesitaban mejorar la definición para quedarse con una victoria indispensable.
Los cambios de Marcelo Fuentes modificaron el partido
En el comienzo del complemento, Marcelo Fuentes decidió mover el banco de suplentes y dispuso el ingreso de Gonzalo Salega en reemplazo de Tomás Attis. La modificación le aportó mayor profundidad al ataque y rápidamente comenzó a generar complicaciones para la defensa visitante.
A los seis minutos del segundo tiempo, Salega protagonizó una de las situaciones más claras del encuentro. El delantero encaró hacia el arco y quedó mano a mano con Finochietto, quien logró detener su remate. En el rebote, Renzo Reynaga tuvo la oportunidad de convertir, pero tampoco consiguió marcar.
Patronato mantuvo la presión y continuó acumulando llegadas. Cuando transcurrían 15 minutos del complemento, el marcador seguía igualado, aunque el conjunto local sostenía su superioridad. Un minuto después, Güemes agotó sus modificaciones con la intención de resistir los avances rojinegros.
Hernán Rivero ingresó y abrió el marcador
A los 18 minutos del segundo tiempo, Fuentes realizó otra modificación determinante: Hernán Rivero ingresó en reemplazo de Renzo Reynaga. El delantero aportó presencia dentro del área y rápidamente comenzó a participar de las acciones ofensivas.
Apenas dos minutos después de ingresar, Rivero aprovechó un rebote dentro del área chica y convirtió el primer gol del encuentro. El atacante no desperdició su oportunidad y desató el festejo de los hinchas que acompañaron al equipo en el estadio Grella.
"Hernán Rivero" Por el gol del jugador de Patronato que está mandando al descenso a Guemes. https://t.co/nu3a2TLXQV— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 11, 2026
El tanto llegó como consecuencia de la insistencia del conjunto paranaense, que había generado numerosas situaciones sin poder convertir. Con la ventaja, Patronato encontró mayor tranquilidad para administrar el desarrollo del encuentro, aunque mantuvo su intención de ampliar la diferencia.
Salega marcó el segundo y aseguró la victoria
Con el resultado a favor, Fuentes realizó nuevas modificaciones para renovar energías. Alejo Miró reemplazó a Franco Soldano, mientras que Juan Salas ingresó por Valentín Pereyra. Ambos futbolistas terminaron siendo protagonistas de la jugada que definió el encuentro.
A los 33 minutos del complemento, Salas participó de una combinación ofensiva con Miró, quien intervino en la construcción de la jugada y habilitó a Salega. El delantero, que había ingresado al comenzar el segundo tiempo, definió con un remate que terminó en el segundo gol de Patronato.
"Gonzalo Salega" Por el gol del jugador de Patronato para condenar a Guemes al descenso. En su festejo el jugador se lo dedicó con el topo gigio a un hincha del Patrón. https://t.co/m1tI1CYcus— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 11, 2026
La conquista amplió la ventaja y prácticamente sentenció el partido. El Rojinegro continuó controlando las acciones ante un Güemes que sintió el impacto del resultado. Sobre los 44 minutos, Juan Pablo Barinaga dejó el campo de juego para permitir el ingreso de Benjamín Bravo.
Güemes descendió al Federal A tras la derrota
El pitazo final dejó imágenes completamente opuestas en el estadio Grella. Mientras los futbolistas de Patronato celebraron una victoria fundamental para sus aspiraciones de permanencia, los integrantes del conjunto santiagueño expresaron su tristeza por la pérdida de la categoría.
La derrota por 2 a 0 confirmó el descenso de Güemes al Torneo Federal A, después de una campaña en la que no logró reunir los puntos necesarios para continuar en la segunda división del fútbol argentino.
Para Patronato, en cambio, la victoria representó un alivio en un momento decisivo. El equipo de Marcelo Fuentes consiguió recuperarse de la derrota ante Chacarita, volvió a sumar de a tres y dio un paso importante para sostener su lugar en la Primera Nacional.
Patronato buscará asegurar la permanencia ante Tristán Suárez
Con 37 unidades, Patronato consiguió mejorar su posición en la tabla y mantener la ventaja sobre los equipos más comprometidos. Sin embargo, todavía deberá sumar en las jornadas restantes para asegurarse matemáticamente la permanencia.
El próximo compromiso será el sábado, desde las 15, cuando visite a Tristán Suárez. El encuentro representará una nueva oportunidad para consolidar la recuperación y afrontar el cierre del campeonato con mayor tranquilidad.
El Rojinegro dejó atrás la falta de eficacia que había mostrado durante el primer tiempo y encontró respuestas en los futbolistas que ingresaron desde el banco. Rivero y Salega fueron los protagonistas de una victoria que puede resultar decisiva en la lucha por evitar el descenso.