Fuentes valoró el triunfo de Patronato ante Güemes y destacó al público: “El equipo está de pie”

Marcelo Fuentes analizó el triunfo de Patronato por 2 a 0 ante Güemes de Santiago del Estero, conseguido este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 33 de la Primera Nacional.

El entrenador rojinegro destacó la importancia de los tres puntos en la lucha por la permanencia, valoró la respuesta anímica del plantel y resaltó el acompañamiento de los hinchas durante un encuentro que se resolvió en el segundo tiempo.

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“Nosotros sabíamos que hoy jugábamos un partido importante, por eso ratificamos la localía, que la estamos haciendo un poco dura a favor nuestro”, expresó el director técnico después del encuentro. Además, consideró que la victoria permitió recuperarse de la derrota sufrida ante Chacarita y sumar a Nueva Chicago entre los equipos comprometidos en la tabla.

El resultado dejó a Patronato con 37 puntos y renovó sus expectativas de mantenerse en la categoría. Sin embargo, Fuentes evitó anticiparse al desenlace del campeonato y remarcó que cada compromiso tendrá dificultades diferentes. “Yo siento que el equipo está de pie con respecto a las particularidades que tiene cada rival. No todos los partidos son iguales”, afirmó.

La insistencia de Patronato y el desahogo con el gol

Uno de los aspectos que destacó Fuentes fue la cantidad de situaciones generadas durante el encuentro. Patronato dominó buena parte del partido, acumuló 12 tiros de esquina en el primer tiempo y encontró dificultades para superar al arquero visitante, Leandro Finochietto.

“Ven íamos teniendo opciones ahí. A mí no me pasó nunca en mi vida, ni como jugador ni como técnico. Tengo las estadísticas de la cantidad de córneres y demás”, manifestó el entrenador, sorprendido por la cantidad de oportunidades que no habían terminado en gol.

El técnico reconoció que la falta de eficacia comenzó a influir en el funcionamiento ofensivo. “Haber errado e ir tanto nos estaba haciendo jugar un poco lento el partido y perdíamos la agresividad dentro del área, que no había que perderla”, explicó. También señaló que Güemes había organizado una línea de cinco defensores para resistir los ataques.

Rivero y Salega, los cambios que resolvieron el partido

Las modificaciones realizadas durante el complemento fueron determinantes. Gonzalo Salega ingresó al comenzar la segunda mitad y Hernán Rivero lo hizo a los 18 minutos. Dos minutos después, Rivero abrió el marcador al aprovechar un rebote dentro del área, mientras que Salega convirtió el segundo tanto a los 33.

Consultado por las indicaciones que le dio a Rivero antes de ingresar, Fuentes destacó las características del delantero y su capacidad para ocupar posiciones de definición. El entrenador consideró que el equipo necesitaba mantener presencia dentro del área para aprovechar las oportunidades que estaba generando.

“Estamos todos contentos por el gol de los dos, Rivero y Salega. No es un tema menor tener cambios que resuelvan el partido”, sostuvo. Además, remarcó que el plantel consiguió respuestas desde el banco durante las últimas fechas, una alternativa importante para afrontar el tramo decisivo del campeonato.

Cómo se recuperó el plantel de la derrota ante Chacarita

Fuentes también explicó cómo trabajó el aspecto anímico después de la caída frente a Chacarita, cuando Patronato perdió sobre el final un encuentro que podía haberle permitido ampliar su ventaja en la lucha por la permanencia.

“Hay una parte que es la dolorosa sobre la hora. Pero hay otra parte que es la planificación que uno hace con los jugadores y nosotros sentimos que habíamos jugado un muy buen partido para traernos de allá lo que queríamos traernos”, señaló.

El entrenador explicó que el cuerpo técnico buscó rescatar los aspectos positivos de aquella presentación, especialmente del segundo tiempo. “Hablamos de las cosas que habíamos hecho bien y tratamos de enfocarnos para este partido”, indicó, al destacar la importancia de recuperar la confianza del grupo.

El reconocimiento a los hinchas: “Jugaron a la par del equipo”

Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando Fuentes se refirió al acompañamiento de los simpatizantes rojinegros. El entrenador recordó el banderazo organizado antes del partido y explicó que había conversado con sus futbolistas sobre el significado de ese respaldo.

“A mí la gente no me sorprende porque la hemos visto en otros momentos. Cuando hablaron los chicos que iban a hacer un banderazo, yo en la charla del hotel les explicaba cómo se conecta la gente cuando hace ese banderazo”, relató.

El técnico valoró especialmente la paciencia del público durante el primer tiempo, cuando Patronato acumuló oportunidades sin poder convertir. “Ese grupo de muchachos, más los que estuvieron hoy en la cancha, han jugado a la par del equipo para acompañar”, expresó. Y concluyó: “Hoy creo que la gente acompañó y jugó al lado del equipo”.

El regreso de Alejo Miró y la situación de los lesionados

Fuentes también se refirió al regreso de Alejo Miró, quien atravesó un proceso de recuperación médica antes de volver a sumar minutos. El futbolista había recibido atención del cuerpo médico del club y posteriormente continuó su tratamiento con una especialista en Buenos Aires.

“Alejo había estado primero atendido por nuestros médicos, después en Buenos Aires con una especialista. Había estado entrenando una semana en Buenos Aires y el miércoles pasado a la mañana se sumó a las prácticas normales del equipo sin que le pudiéramos generar ningún riesgo a su salud”, detalló.

El entrenador destacó su participación en la jugada del segundo gol. “Alejo tiene la particularidad de que esa jugada la resuelve. También nos ayudó muchísimo entrando para poder quebrar, asistir y que convirtiéramos”, explicó. Sobre el próximo partido, adelantó que evaluarán las molestias físicas de algunos jugadores antes de definir la formación.

Las últimas fechas y la pelea por la permanencia

Con Nueva Chicago también involucrado en la lucha por mantener la categoría, Fuentes consideró positivo que aumentara la cantidad de equipos comprometidos. “Hay uno más que tiene que defender su posición. Estamos contentos de que seamos muchos más”, afirmó.

El entrenador también explicó el papel de Franco Soldano, a quien destacó por su versatilidad. “Soldano es un jugador que tiene un elevado nivel de solidaridad y juega por las bandas con la comodidad que puede jugar como segunda punta por adentro”, señaló, al valorar su aporte al funcionamiento colectivo.

Finalmente, Fuentes dejó en claro que Patronato deberá sostener el esfuerzo en los próximos compromisos. “Si pudiéramos sumar todos los partidos de a tres puntos, sería la persona más feliz del mundo. Pero va a costar que sea así. Vamos a tener que trabajar partido por partido”, concluyó.