Alejo Miró volvió a jugar en Patronato tras una complicación de salud: "Estaba esperando este momento"

Este domingo el mediocampista de Patronato, Alejo Miró, se reincorporó al equipo tras dos meses de mantenerse alejado por una complicación de salud. El futbolista fue clave en el partido ante Güemes de Santiago del Estero, al reemplazar a Franco Soldano. A los 33 minutos del complemento, Salas participó de una combinación ofensiva con Miró, quien intervino en la construcción de la jugada y habilitó a Salega.

Tras el partido, el jugador dialogó con Elonce y expresó: "Estaba esperando hace un montón poder entrar. Volvimos, que es lo importante". Y aseveró: "Yo sabía que era difícil recuperar el estado físico al estar dos meses parado. Las lágrimas de mi viejo lo dicen todo. Esto que pasamos estos meses valió la pena".

Por último, dedicó su desempeño: "El esfuerzo se lo dedico a mi familia, que siempre estuvo y a Tini, con quien estoy saliendo hace un tiempo".

Por su parte, el padre del mediocampista expresó: "Sin palabras, desde que nos dio la noticia de que lo citaron, ya estaba completo. Tenía esta necesidad de aunque sea estar en el banco, de respirar y ayudar a los compañeros desde el banco. Sabíamos que no estaba para jugar todo el partido".

"Le pedíamos salud desde lo que le pasó, solamente eso. Ahora le agregó el estar bien. En los poquitos minutos que empezó a sumar, una enorme alegría", reconoció el papá.

La mamá, por su parte, señaló: "Él me dijo 'mamá te voy a dedicar un gol' y me lo dedicó. Yo feliz por él, porque esté disfrutando dentro de la cancha, que es donde él quiere estar".

La palabra del DT

Luego del partido, Marcelo Fuentes se refirió al regreso de Alejo Miró, quien atravesó un proceso de recuperación médica antes de volver a sumar minutos. El futbolista había recibido atención del cuerpo médico del club y posteriormente continuó su tratamiento con una especialista en Buenos Aires.

“Alejo había estado primero atendido por nuestros médicos, después en Buenos Aires con una especialista. Había estado entrenando una semana en Buenos Aires y el miércoles pasado a la mañana se sumó a las prácticas normales del equipo sin que le pudiéramos generar ningún riesgo a su salud”, detalló.

El entrenador destacó su participación en la jugada del segundo gol. “Alejo tiene la particularidad de que esa jugada la resuelve. También nos ayudó muchísimo entrando para poder quebrar, asistir y que convirtiéramos”, explicó. Sobre el próximo partido, adelantó que evaluarán las molestias físicas de algunos jugadores antes de definir la formación.