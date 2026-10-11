Hernán Rivero tras la victoria de Patronato: "A este gol lo necesitaba mucho, sabía que en algún momento me iba a tocar"

El delantero de Patronato, Hernán Rivero habló con Elonce tras vencer 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero, con anotación suya y de Gonzalo Salega. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes logró una victoria que además determinó el descenso del conjunto visitante al Torneo Federal A.

"A esta altura un jugador profesional tiene que ser profesional y estar preparado", aseguró Rivero y afirmó: "Mantuvimos la calma y pudimos concretar en el segundo tiempo".

"Sabía que en algún momento me iba a tocar. Devolverles esa confianza, lo poco y lo mucho que ve Marcelo. Pasaban los minutos y no entraba la pelota. Hay que rescatar la paciencia que tuvo este equipo, movieron muy bien la pelota. Una difícil que me tocó, entró y hay que rescatar eso", valoró.

Patronato venció 2 a 0 a Güemes en el Grella y condenó a su rival al Federal A: resumen del partido

Sobre las indicaciones que recibió, Rivero marcó: "Fuentes me pidió que me quede entre los centrales, que una me iba a quedar. Quizás Renzo es más de movilidad, mucho movimiento. Me dijo que me quede ahí que una iba a entrar, y gracias a Dios entró".

En esa línea, reflexionó: "Mi característica es totalmente distinta a los chicos, porque yo soy más de área y contener a los centrales, que hoy Güemes los tuvo fuertes".

Rivero recordó que la lesión que lo mantuvo alejado de la cancha, "casi se me corta el tendón de Aquiles", contó y agregó: "Volví y tuve una lesión en Mendoza. Me pisaron y me cortaron el tendón. Me pegué un susto importante porque no pude caminar. Me mantuve alejado y de nuevo a la intensidad que nos pide el técnico, a veces me estaba costando".

Además, reveló que el técnico le pidió que primero se ponga bien físicamente y "lo poco que me toque, demostrarle que estoy", señaló.

El Rojinegro fue superior durante gran parte del encuentro, generó numerosas situaciones de peligro y encontró en el complemento la efectividad que le había faltado en los primeros 45 minutos. Después de un primer tiempo sin goles, los cambios realizados por Fuentes resultaron determinantes para quebrar la resistencia del arquero Leandro Finochietto.

Con este resultado, Patronato alcanzó los 37 puntos, igualó la línea de Nueva Chicago y quedó a cuatro unidades de Chacarita, en una lucha por la permanencia que continuará durante las últimas fechas del campeonato. Su próximo compromiso será el sábado, desde las 15, cuando visite a Tristán Suárez.

Patronato dominó el primer tiempo, pero no pudo convertir

Desde el inicio del partido, Patronato asumió el protagonismo y buscó imponer condiciones ante un rival que también necesitaba sumar para conservar sus posibilidades de permanecer en la Primera Nacional. El conjunto paranaense manejó la pelota, presionó en campo contrario y aprovechó las imprecisiones de Güemes para instalarse cerca del área visitante.

Durante los primeros minutos, el equipo dirigido por Marcelo Fuentes encontró espacios para avanzar y generó situaciones mediante jugadas colectivas y pelotas paradas. Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros y las intervenciones del arquero Leandro Finochietto impidieron que pudiera abrir el marcador.

El dominio territorial quedó reflejado en una estadística contundente: Patronato ejecutó 12 tiros de esquina durante el primer tiempo. Valentín Pereyra y Juan Pablo Barinaga fueron algunas de las alternativas ofensivas que utilizó el Rojinegro para intentar superar a una defensa santiagueña que priorizó mantener el arco en cero.

Las intervenciones del arquero visitante sostuvieron el empate

A medida que avanzó la primera mitad, Patronato intensificó sus ataques y llegó en reiteradas oportunidades al arco rival. No obstante, Finochietto respondió ante los remates del conjunto local y evitó que la superioridad futbolística se reflejara en el resultado.

Güemes, por su parte, mostró dificultades para salir de su campo y generar situaciones ofensivas. El equipo visitante concentró sus esfuerzos en contener los avances rojinegros y trató de aprovechar alguna recuperación para sorprender mediante un contraataque.

El primer tiempo terminó igualado sin goles, pese al dominio de Patronato. El resultado dejó una sensación de oportunidad desaprovechada para los locales, que habían generado las situaciones más claras, pero todavía necesitaban mejorar la definición para quedarse con una victoria indispensable.

Los cambios de Marcelo Fuentes modificaron el partido

En el comienzo del complemento, Marcelo Fuentes decidió mover el banco de suplentes y dispuso el ingreso de Gonzalo Salega en reemplazo de Tomás Attis. La modificación le aportó mayor profundidad al ataque y rápidamente comenzó a generar complicaciones para la defensa visitante.

A los seis minutos del segundo tiempo, Salega protagonizó una de las situaciones más claras del encuentro. El delantero encaró hacia el arco y quedó mano a mano con Finochietto, quien logró detener su remate. En el rebote, Renzo Reynaga tuvo la oportunidad de convertir, pero tampoco consiguió marcar.

Patronato mantuvo la presión y continuó acumulando llegadas. Cuando transcurrían 15 minutos del complemento, el marcador seguía igualado, aunque el conjunto local sostenía su superioridad. Un minuto después, Güemes agotó sus modificaciones con la intención de resistir los avances rojinegros.

Hernán Rivero ingresó y abrió el marcador

A los 18 minutos del segundo tiempo, Fuentes realizó otra modificación determinante: Hernán Rivero ingresó en reemplazo de Renzo Reynaga. El delantero aportó presencia dentro del área y rápidamente comenzó a participar de las acciones ofensivas.

Apenas dos minutos después de ingresar, Rivero aprovechó un rebote dentro del área chica y convirtió el primer gol del encuentro. El atacante no desperdició su oportunidad y desató el festejo de los hinchas que acompañaron al equipo en el estadio Grella.