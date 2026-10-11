Patronato superó por 2 a 0 a Güemes en el Grella con un triunfo que lo aleja del descenso

REDACCIÓN ELONCE
Patronato superó por 2 a 0 a Güemes en el Grella de Paraná, por la fecha 33 de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes se aleja de los puestos de descenso. Transmitió ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
Patronato superó por 2 a 0 a Güemes, este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, en un encuentro correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional. El Rojinegro afrontó un compromiso importante en su lucha por alejarse de los puestos de descenso.
Seguí las principales incidencias del partido
En el arranque del segundo tiempo, Marcelo Fuentes, dispuso el reemplazo de Tomas Attis por Gonzalo Salega. Unos minutos después, a los 6 minutos del complemento, el recién ingresado, encaró hacia el arco tuvo un mano a mano que tapó el arquero y el rebote fue desperdiciado por Reynaga.
Patronato siguió dominando y generando posibilidades con Salega que tuvo una chance que pudo controlar el arquero. Hacia los 15 del segundo tiempo, el conjunto local no podía romper el cero e iba en busca del triunfo.
Por su parte, a los 16 minutos, el equipo visitante agotó los cambios e hizo notar su presencia en la defensa controlando los embates del rojinegro.
A los 18 minutos, ingresó Hernán Rivero en reemplazo de Renzo Reynaga.
Gol de Patronato
En tanto, en uno de los intentos de Patronato, finalmente, llegó el primer gol. Rivero no falló su chance y anotó para que el público entrerriano se desahogara y gritara para el alivio de los hinchas.
Rivero había tenido una oportunidad apenas dos minutos antes y a los 20 minutos, logró concretar al capturar un rebote en el área chica.
"Hernán Rivero" Por el gol del jugador de Patronato que está mandando al descenso a Guemes. https://t.co/nu3a2TLXQV— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 11, 2026
El local implementó cambios ante el cansancio de sus jugadores. Alejo Miró ingresó en lugar de Franco Soldano. Además, Juan Salas ingresó a la cancha en lugar de Valentín Pereyra.
Gol de Patronato
Hacia los 33 minutos, una conexión de Salas con Miró y un pase a Salega, que con su remate, logró el segundo Gol de Patronato y confirmar el gran partido que había realizado durante todo el encuentro.
"Gonzalo Salega" Por el gol del jugador de Patronato para condenar a Guemes al descenso. En su festejo el jugador se lo dedicó con el topo gigio a un hincha del Patrón. https://t.co/m1tI1CYcus— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 11, 2026
Sin atenuantes, el partido era dominado por Patronato y los jugadores de Güemes, sintieron el golpe del segundo gol y las condiciones impuestas por el equipo local. A los 44 del segundo tiempo, se retiró Juan Barinaga para el ingreso de Benjamín Bravo.
El final del partido mostró las dos caras del fútbol. Los jugadores de Güemes, llorando ante la noticia del descenso con la derrota en Paraná. Mientras que Patronato, se alegró por la victoria y el paso dado para alejarse del descenso.
Arrancó el segundo tiempo
Final del primer tiempo: Patronato domina, pero no logra romper el empate ante Güemes. Ya consiguió 12 tiros de esquina, una muestra de su protagonismo ofensivo.
19' PT | Patronato estuvo cerca de abrir el marcador
Patronato volvió a generar peligro con varios intentos al arco de Güemes, pero se encontró con una buena respuesta del arquero visitante, Leandro Finocchietto, quien logró evitar la caída de su valla.
El Rojinegro buscó generar peligro a través de las pelotas paradas y consiguió su tercer tiro de esquina, aunque todavía no logró romper el marcador.
¡Comenzó el partido!
El conjunto dirigido por Marcelo Fuentes llega después de perder 1 a 0 frente a Chacarita Juniors, resultado que interrumpió una racha de cuatro partidos sin derrotas. Con 34 puntos y ubicado en el 17° puesto, necesita volver a sumar en el tramo final del campeonato.
Por su parte, Güemes de Santiago del Estero ocupa la 19ª posición con 23 unidades y atraviesa una serie de cinco derrotas consecutivas. El conjunto visitante también necesita puntos para intentar mejorar su situación.
Árbitro: Federico Benítez.
La formación de Patronato ante Güemes
Para este compromiso, Marcelo Fuentes dispuso el siguiente equipo titular: Alan Sosa; Franco Meritello, Santiago Piccioni, Maximiliano Rueda, Augusto Picco, Fernando Evangelista, Tomás Attis, Franco Soldano, Renzo Reynaga, Juan Barinaga y Valentín Pereyra.
En el banco de suplentes están Franco Rivasseau, Facundo Díaz, Fernando Moreyra, Martín Brugevini, Juan Salas, Benjamín Bravo, Alejo Miró, Gonzalo Salega y Hernán Rivero.
Así forma Güemes de Santiago del Estero
Güemes: Leandro Finocchietto; Alan González, Facundo Rizzi, Matías Martínez, Gianfranco Baier, Facundo Melillán, Julián Juárez, Rodrigo Arnay, Ciro Leineker, Gianlucca Pugliese e Iván Ortigoza.
Suplentes: Tomás Palleres, Lucas Guiñazú, Leó Pintó, Rodrigo Silisque, David Veliz, Jonás Carranza, Santiago Farrera, Milton Gerez y Bautista Gerez.