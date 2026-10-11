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Bastidas fue segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional y sigue líder del campeonato

El piloto paranaense terminó como escolta de Tomás Vitar en la décima fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional. Con 291 puntos, se mantiene al frente del campeonato, aunque sus principales perseguidores acortaron distancias.

11 de Octubre de 2026
A bordo del Toyota Yaris.
A bordo del Toyota Yaris.

El piloto paranaense terminó como escolta de Tomás Vitar en la décima fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional. Con 291 puntos, se mantiene al frente del campeonato, aunque sus principales perseguidores acortaron distancias.

El paranaense Exequiel Bastidas terminó segundo este domingo en la décima fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, disputada en el Autódromo Ciudad de San Martín, Mendoza. Al volante de su Toyota Yaris, el entrerriano volvió a sumar puntos importantes y conservó el liderazgo del campeonato 2026.

 

La victoria quedó en manos del mendocino Tomás Vitar, quien compitió con un Nissan March y consiguió un resultado que le permitió acercarse en la lucha por el título.

Bastidas había comenzado el fin de semana con una destacada actuación en la clasificación del sábado, cuando terminó segundo, a 242 milésimas de Vitar.

 

Durante la mañana del domingo, ganó la segunda serie clasificatoria y se aseguró un lugar en la primera fila de la final, informó TN APAT.

Cómo quedó el campeonato de la Clase 2

 

Según los puntajes finales informados, las principales posiciones quedaron de la siguiente manera:

 

Exequiel Bastidas

291 puntos

Francisco Coltrinari

280 puntos

Tomás Vitar

277 puntos

 

De esta manera, Bastidas conservó una ventaja de 11 puntos sobre Coltrinari y 14 sobre Vitar, cuando restan dos fechas para finalizar la temporada.

 

Las próximas carreras

 

El campeonato continuará el 1 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, mientras que la última fecha está programada para el 29 de noviembre en Viedma, Río Negro.

La próxima presentación tendrá especial importancia para Bastidas, que competirá nuevamente en su provincia y buscará sostener el primer puesto del certamen.

Temas:

Exequiel Bastidas Turismo Nacional Clase 2 TN Clase 2 automovilismo argentino
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