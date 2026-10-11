Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur por una falla en su Alpine y Verstappen se quedó con la victoria

Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en la vuelta 31 por un problema en la transmisión de su Alpine. El argentino también había quedado fuera de la Sprint. Max Verstappen ganó por primera vez en Marina Bay y Pierre Gasly terminó 11°.
Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 este domingo 11 de octubre, luego de sufrir una falla en la transmisión de su Alpine cuando transitaba la vuelta 31 y ocupaba el 14° puesto. El argentino cerró así un fin de semana complicado, marcado por dos abandonos consecutivos y problemas técnicos que le impidieron completar tanto la carrera principal como la Sprint del sábado.
La competencia disputada en el circuito callejero de Marina Bay quedó en manos de Max Verstappen, quien dominó de principio a fin y consiguió su primera victoria en Singapur. El piloto neerlandés de Red Bull celebró además su triunfo número 73 en la Fórmula 1, justamente en su Gran Premio número 250.
El podio lo completaron Charles Leclerc, de Ferrari, y Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, mientras que Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, terminó en la undécima posición. De esta manera, la escudería francesa volvió a quedarse sin puntos por tercera carrera consecutiva.
Qué le pasó a Franco Colapinto en Singapur
El piloto argentino había comenzado la carrera con una largada favorable, que le permitió ubicarse en el puesto 14 y mantenerse a la expectativa de acercarse a la zona de puntos, publicó Infobae.
Sin embargo, durante buena parte de la competencia reportó dificultades relacionadas con el despliegue de energía de su monoplaza, una situación que condicionó su rendimiento.
Pese a esos inconvenientes, Colapinto logró sostener un ritmo de carrera que le permitió mantenerse en competencia hasta que apareció un nuevo desperfecto mecánico.
ABANDONÓ COLAPINTO: EL ALPINE DEL ARGENTINO SE QUEDÓ PARADO EN LA VUELTA 31 DEL GRAN PREMIO DE SINGAPUR. 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/tmKPquuaxx— SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026
En la vuelta 31, el argentino debió abandonar por lo que Alpine describió inicialmente como un posible problema en la línea de transmisión.
La falla impidió que el piloto continuara en pista y significó su segundo retiro del fin de semana, después de que el sábado tampoco pudiera completar la carrera Sprint.
En aquella oportunidad, el inconveniente había estado relacionado con la batería de su Alpine, lo que profundizó las dificultades técnicas de la escudería.
La frustración de Colapinto tras el abandono
Una vez finalizada su participación, Franco Colapinto expresó su decepción por los problemas mecánicos que sufrió durante el fin de semana.
“Un problema de transmisión. No iba para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana”, explicó el argentino en declaraciones a ESPN.
El piloto de Pilar reconoció que atraviesa una etapa difícil en la categoría, después de una serie de carreras en las que no consiguió los resultados esperados.
“No estuve teniendo el mejor de los fines de semana últimamente y fue definitivamente el peor triplete de mi carrera. Espero revertir este momento malo que estoy pasando”, manifestó.
"TENGO QUE HACER UN RESET Y VOLVER A EMPEZAR PORQUE FUERON FINES DE SEMANAS MUY DUROS". Colapinto luego de sufrir otro abandono en Singapur por problemas mecánicos. ¡Ánimo, Franco! 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/WiYA537Vkz— SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026
Sus declaraciones reflejaron la frustración por no haber podido completar las competencias, especialmente después de una largada que le había permitido mejorar su posición.
Ahora, Alpine deberá analizar las fallas que afectaron al monoplaza del argentino para intentar evitar nuevos inconvenientes en las próximas fechas del campeonato.
Alpine volvió a quedarse sin puntos
La jornada tampoco terminó de manera favorable para Pierre Gasly, quien tuvo dificultades desde el comienzo de la carrera.
El francés perdió varias posiciones durante la largada y debió trabajar para recuperar terreno en el circuito de Marina Bay.
A lo largo de la competencia, Gasly se mantuvo cerca del décimo puesto, última posición que otorga puntos en una carrera principal de Fórmula 1.
Sin embargo, Isack Hadjar consiguió superarlo en las vueltas finales, lo que relegó al piloto de Alpine al undécimo lugar.
Con ese resultado y el abandono de Colapinto, el equipo francés terminó nuevamente sin sumar unidades.
Se trató de la tercera carrera consecutiva en la que Alpine no logró ingresar en la zona de puntos, una situación que refleja las dificultades que atraviesa en esta etapa de la temporada.
Max Verstappen ganó por primera vez en Singapur
Mientras Alpine enfrentaba una nueva jornada adversa, Max Verstappen protagonizó una actuación dominante en el circuito callejero de Marina Bay.
El piloto de Red Bull lideró la carrera desde el comienzo y mantuvo el control de las acciones hasta recibir la bandera a cuadros.
Su victoria tuvo un significado especial, ya que nunca antes había conseguido imponerse en el Gran Premio de Singapur.
Además, el triunfo llegó en su participación número 250 en la Fórmula 1, una marca importante dentro de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.
Verstappen alcanzó así 73 victorias en Grandes Premios, después de haber ganado también la Sprint del sábado y de imponerse el fin de semana anterior en Malasia.
El neerlandés confirmó su buen momento con otra actuación que le permitió ampliar su historial de triunfos.
Leclerc y Antonelli completaron el podio
Detrás del ganador, Charles Leclerc consiguió el segundo puesto con Ferrari, después de una carrera en la que logró mantenerse entre los principales protagonistas.
El tercer lugar quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien volvió a destacarse con Mercedes.
El italiano protagonizó adelantamientos sobre Lando Norris y Lewis Hamilton, maniobras que le permitieron avanzar posiciones y asegurar su lugar en el podio.
El resultado también tuvo importancia para el Campeonato de Pilotos, ya que Antonelli continúa como líder de la clasificación general.
Según los datos difundidos tras la carrera, el piloto de Mercedes mantiene una ventaja de 102 puntos sobre George Russell, quien finalizó noveno en Singapur.
La diferencia representa un margen importante de cara a las competencias restantes de la temporada, aunque el campeonato todavía no está definido matemáticamente.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
Después del Gran Premio de Singapur, la Fórmula 1 tendrá una semana de descanso antes de iniciar su gira por el continente americano.
La próxima cita será el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, Texas, que se desarrollará durante el fin de semana del 23 al 25 de octubre.
La carrera principal está programada para el domingo 25 de octubre a las 17:00, hora argentina, de acuerdo con el cronograma informado.
Para Colapinto, la competencia representará una nueva oportunidad de recuperarse después de los problemas mecánicos que condicionaron su participación en Singapur.
El argentino buscará completar el fin de semana sin inconvenientes técnicos y mejorar su rendimiento con Alpine.
Mientras tanto, la escudería francesa deberá trabajar sobre los desperfectos detectados en el monoplaza, especialmente después de que el piloto sufriera dos abandonos en un mismo Gran Premio.
La próxima presentación de Colapinto será en Austin, donde intentará dejar atrás un fin de semana marcado por las fallas mecánicas y la frustración en Singapur.