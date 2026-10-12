La paranaense Catalina Borrero Müller fue campeona invicta y elegida en el equipo ideal del Sudamericano U19

Catalina Borrero Müller, de 15 años y formada en el Paraná Rowing Club, se consagró campeona del Sudamericano U19 de vóley con la Selección Argentina. Las Panteritas vencieron a Perú por 3 a 0 en la final y la entrerriana fue distinguida entre las mejores jugadoras del torneo.
La paranaense Catalina Borrero Müller se consagró campeona invicta del Sudamericano U19 de vóley femenino con la Selección Argentina y fue elegida para integrar el equipo ideal del certamen disputado en Maracaibo, Venezuela. La jugadora de 15 años tuvo una destacada actuación en la final ante Perú, donde convirtió 15 puntos y fue una de las principales protagonistas de la victoria nacional.
Las Panteritas se impusieron por 3 a 0 ante Perú, con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15, y cerraron una campaña perfecta. El seleccionado argentino dominó el encuentro decisivo de principio a fin y consiguió el título continental sin conocer la derrota.
La entrerriana, formada deportivamente en el Paraná Rowing Club, fue la segunda máxima anotadora de la final, únicamente superada por Sofía Baldo, quien sumó 19 puntos. Además, ambas fueron reconocidas dentro del equipo ideal del campeonato, junto con otra integrante del seleccionado argentino, Emma Oldani.
Catalina Borrero Müller, entre las mejores del Sudamericano
Con apenas 15 años, Catalina Borrero Müller logró destacarse en una competencia internacional de la categoría U19, enfrentando a jugadoras de mayor edad y consolidándose como una de las figuras del conjunto nacional.
Su inclusión en el equipo ideal representó un reconocimiento a su rendimiento durante el torneo. En esa selección también estuvo Sofía Baldo, quien recibió la distinción de Jugadora Más Valiosa (MVP) del Sudamericano, además de Emma Oldani, publicó Análisis Digital.
El desempeño de la paranaense constituye un nuevo logro para el vóley entrerriano y especialmente para el Paraná Rowing Club, institución en la que comenzó su formación deportiva antes de llegar a representar a la Argentina.
El camino de Las Panteritas hacia el título
La Selección Argentina comenzó su participación en el Sudamericano U19 con tres victorias consecutivas durante la fase de grupos. Entre esos triunfos sobresalió el conseguido frente a Brasil, en uno de los encuentros más exigentes de la primera etapa.
En semifinales, Las Panteritas enfrentaron al seleccionado anfitrión, Venezuela, y consiguieron una victoria por 3 a 1. Ese resultado les permitió avanzar a la definición con cuatro triunfos consecutivos y mantener su condición de invictas.
Por su parte, Perú llegó a la final después de superar a Venezuela y eliminar a Brasil en semifinales, en un ajustado encuentro que terminó 3 a 2. Sin embargo, en el partido decisivo no pudo contener el rendimiento del conjunto argentino.