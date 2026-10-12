El entrerriano Dylan Van Der Hock participó de la Maratón de Chicago 2026 y fue el mejor sudamericano

REDACCIÓN ELONCE
El concordiense Dylan Van Der Hock completó la Maratón de Chicago 2026 en 2 horas y 17 minutos, mejoró su marca personal y fue el mejor sudamericano de la competencia. En diálogo con Elonce, contó las dificultades que atravesó durante la carrera y sus objetivos deportivos.
El entrerriano Dylan Van Der Hock participó de la Maratón de Chicago 2026, disputada este domingo en Estados Unidos, y logró una destacada actuación al completar los 42,195 kilómetros en 2 horas y 17 minutos. El atleta oriundo de Concordia mejoró en tres minutos su marca personal y finalizó como el mejor sudamericano de la competencia.
En diálogo con Elonce, el deportista compartió sus sensaciones después de disputar su segunda maratón, tras su experiencia anterior en Nueva York. Aunque pretendía acercarse a las 2 horas y 15 minutos, destacó el resultado conseguido y las dificultades que logró superar durante el recorrido.
“Segunda maratón, tres minutos de mejor marca obtuve ayer y mejor sudamericano en la prueba. Tuve algunos percances durante la carrera, pero se disfrutó mucho, la pasé muy bien. Quizás no el tiempo que buscaba, pero se aprende siempre desde cada prueba que se hace”, expresó.
Las dificultades que atravesó durante la carrera
Van Der Hock explicó que mantuvo el ritmo previsto durante los primeros kilómetros y que, hasta el kilómetro 25, sus parciales le permitían proyectar una marca de 2 horas y 15 minutos. Sin embargo, un inconveniente con una de sus zapatillas afectó su rendimiento.
“Corrí 2:17. Hasta el kilómetro 25 iba para 2 horas 15 minutos. Todos los parciales perfectos, muy tranquilo”, señaló el atleta, quien también mencionó las elevadas temperaturas que debió afrontar durante la competencia.
Según explicó, el termómetro alcanzó aproximadamente los 22 grados, una temperatura exigente para una maratón. “Se llegó alrededor de 22 grados, que tampoco es tan caluroso para una persona que quizás está haciendo compras fuera de la casa, pero para un maratón las condiciones ideales para correr son entre 5 y 8 grados”, indicó.
Para refrescarse, el concordiense utilizó agua y esponjas frías en los puestos de hidratación. No obstante, en uno de esos momentos se le mojó el interior del calzado y la plantilla terminó desplazándose hacia adelante.
Corrió más de 20 kilómetros con molestias en un pie
El problema con la zapatilla comenzó alrededor del kilómetro 20 y se extendió hasta el final de la competencia. La plantilla quedó doblada debajo de sus dedos, provocándole importantes molestias mientras continuaba corriendo.
“Corrí desde el kilómetro 20 hasta el 42 con la plantilla toda doblada debajo de los dedos y arriba de los dedos, así que super molesto”, relató.
Pese a esa dificultad, el entrerriano logró sostener un ritmo competitivo y mejorar su registro personal. “Más allá de eso, 2:17 que me deja muy contento”, aseguró.
La experiencia también le permitió identificar aspectos que deberá mejorar en sus próximas participaciones, especialmente en la organización de la hidratación y la preparación previa a una carrera de semejante exigencia.
Su objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
Van Der Hock también habló sobre sus aspiraciones deportivas y confirmó que uno de sus principales objetivos es conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
“La participación para los Juegos empieza un año antes de la competición y se hace 30% por marcas y 70% por ranking mundial”, explicó al referirse al sistema de clasificación.
El atleta señaló que sumar puntos en competencias internacionales y obtener buenos resultados en campeonatos nacionales y sudamericanos resulta fundamental para mejorar su posición.
“Requiere que vayas a correr competencias importantes con buenos puestos dentro de ellas, también siendo campeón nacional, campeón sudamericano, que te lleva a clasificar”, sostuvo.
Su próximo desafío será continuar mejorando sus tiempos. “Seguimos recuperando hasta buscar otro maratón y la idea sería correr cerca del 2:10, progresar de poco a poco hasta llegar a 2028, fines de 2027, con un mejor maratón”, adelantó.
El esfuerzo de estudiar, trabajar y competir en Estados Unidos
El concordiense reside desde hace aproximadamente cuatro años en Estados Unidos, donde combina su preparación deportiva con sus estudios y responsabilidades laborales. Tras completar su carrera en Comunicación, actualmente cursa una maestría en Español. Durante la entrevista, explicó que todavía se considera un deportista amateur porque no cuenta con el respaldo económico necesario para dedicarse exclusivamente al atletismo.
“Lo que diferencia a un atleta profesional y un amateur, como me considero, es que el profesional tiene pago el maratón y se puede dedicar a esto todos los días”, manifestó. En ese sentido, agregó: “Tengo que estudiar, trabajar, pagarme todas las cosas, dedicarme al deporte y llegar a querer estar en alto rendimiento”.
También contó que mantiene conversaciones con la marca Puma para conseguir apoyo deportivo. Dos días antes de la maratón participó de una prueba de velocidad organizada por la empresa, en la que completó 1.000 metros en una cinta en 2 minutos y 19 segundos. “Me dicen que si era el más rápido me sponsoreaban y corrí lo más fuerte que pude. Corrí 1.000 metros en 2:19, así que seguro que me comí un poco de piernas ahí”, comentó.
La recuperación después de los 42 kilómetros
Tras finalizar la competencia, Van Der Hock comenzó su recuperación física, especialmente por las molestias que le ocasionó el desplazamiento de la plantilla durante buena parte del recorrido.
“Las piernas se me cargaron mucho, los gemelos. Por el tema de la zapatilla, creo que iba corriendo muy de puntas, ya que la plantilla se me fue para adelante”, explicó.
El atleta reconoció que las consecuencias físicas fueron importantes. “Me hizo volar las uñas, así que no sentía el pie. Tanto dolor que no sentía el pie”, describió.
De todos modos, anticipó que espera retomar progresivamente los entrenamientos durante la próxima semana, siempre que su evolución física lo permita.
El agradecimiento a Concordia y a quienes lo acompañan
Antes de finalizar la entrevista, el deportista agradeció el acompañamiento recibido desde su ciudad natal y desde distintos puntos de Argentina.
“Mi familia, la gente de Concordia que siempre está ahí. Recibí muchos mensajes también de gente alrededor del país. Siempre es un empujón extra que tenés, sabiendo que hay gente que está detrás de que te vaya bien, más allá de correr, y que está haciendo fuerza por vos”, expresó.
Con una nueva marca personal y el reconocimiento como mejor sudamericano de la prueba, Dylan Van Der Hock cerró su participación en la Maratón de Chicago 2026 con un resultado que fortalece sus aspiraciones de seguir creciendo en el atletismo internacional y acercarse al sueño olímpico.