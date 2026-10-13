Un anticiclón mantiene la inestabilidad con días de lluvias y frío: cuándo mejorará el tiempo

Un potente anticiclón estacionario ubicado sobre el Atlántico Sur, que interactúa con un sistema de baja presión sobre el Pacífico, provocará un bloqueo atmosférico que mantendrá las condiciones de humedad, inestabilidad y temperaturas inferiores a las habituales para octubre en gran parte de Argentina, al menos hasta el viernes 16.

Este fenómeno dificulta el desplazamiento de los sistemas meteorológicos y favorece la persistencia de nubosidad, lluvias y lloviznas durante varios días. La ausencia de un recambio de masa de aire impedirá una mejora generalizada del tiempo.

Durante el martes y miércoles, las precipitaciones afectarán principalmente a Cuyo, Córdoba, sectores de la Patagonia y el norte del país. El jueves podría intensificarse la inestabilidad en la región central, especialmente en Buenos Aires y el AMBA, con posibilidad de tormentas aisladas.

Hacia el viernes, el bloqueo atmosférico comenzaría a debilitarse, lo que permitiría una mejora gradual de las condiciones durante el fin de semana. Sin embargo, la humedad persistirá en algunas regiones y se prevé un descenso de las temperaturas mínimas.

La ciudad de Paraná comenzó a registrar cerca de las 9, algunas lluvias. De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones y condiciones inestables continuarían durante buena parte de la jornada.

Según la información oficial, para este martes se prevé una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde, mientras que para la noche desciende a valores de entre 0% y 10%.

El viento se mantendría con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante las primeras horas del día, con una disminución hacia la noche, cuando oscilaría entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

Miércoles con posibilidad de nuevas lluvias

Para el miércoles 14, el SMN anticipa que continuará la inestabilidad en Paraná, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 21 grados.

Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%, con posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas, de acuerdo con los símbolos meteorológicos publicados por el organismo.

Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias de entre el 0% y el 10%.

Cuándo mejorará el tiempo en Paraná

A partir del jueves 15 de octubre, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas. Para esa jornada se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 20 grados.

El viernes 16 se mantendría una mínima de 14 grados y una máxima de 19 grados. Sin embargo, hacia la tarde y noche podrían registrarse nuevas tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.