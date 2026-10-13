Frigerio encabezó una reunión del COE en Concordia y anticipó una leve bajante del río Uruguay

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió las zonas afectadas por la creciente del río Uruguay en Concordia y encabezó una reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE) para evaluar las medidas de prevención y asistencia ante posibles inundaciones. Durante la jornada, supervisó obras junto al intendente Francisco Azcué y aseguró que se espera una leve bajante del río en los próximos días.

La recorrida incluyó distintos sectores de la Costanera y la Defensa Sur, donde las autoridades verificaron el funcionamiento de las bombas y los grupos electrógenos recientemente instalados para garantizar el drenaje ante eventuales cortes de energía eléctrica.

Posteriormente, representantes del Gobierno provincial y del municipio analizaron las proyecciones hidrológicas para las próximas semanas, los recursos disponibles y la preparación de espacios destinados a recibir a las familias que eventualmente deban ser evacuadas.

Frigerio destacó la preparación ante posibles inundaciones

“Seguimos trabajando en la prevención, seguimos trabajando en estar cada día mejor preparados para la eventualidad de la creciente. Esto es semana a semana y nosotros tenemos que estar preparados”, expresó Frigerio.

El mandatario aseguró que el Estado provincial y municipal está más preparado que nunca para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, debido a las obras realizadas y al trabajo coordinado entre ambos niveles de gobierno.

Frigerio recorrió las zonas afectadas por la creciente en Concordia (foto Gobierno de Entre Ríos)

“Nunca antes hubo tanta coordinación, nunca antes hubo tanta obra, nunca antes se limpiaron los arroyos como ahora, nunca antes preparamos los lugares para recibir eventualmente a los evacuados”, afirmó.

Frigerio recorrió las zonas afectadas por la creciente en Concordia (foto Gobierno de Entre Ríos)

También destacó la articulación entre Defensa Civil provincial y municipal, y sostuvo que el objetivo es anticiparse a cualquier emergencia para realizar evacuaciones preventivas antes de que el agua ingrese a las viviendas.

Qué se espera del río Uruguay en los próximos días

Durante el encuentro, Frigerio explicó que las proyecciones sobre el comportamiento del río se actualizan semanalmente y que, para los próximos días, se esperaba un leve descenso de su altura.

Asimismo, aclaró que las precipitaciones registradas en el norte correspondían a una cuenca diferente, por lo que no tendrían un impacto directo sobre Concordia y otras localidades de la costa del Uruguay.

Frigerio encabezó una reunión del Comité de Emergencia (foto Gobierno de Entre Ríos)

“Para esta semana podemos tener cierta tranquilidad y lo vamos a monitorear todos los días, cada hora, para poder anticiparnos y, eventualmente, si hay que hacer evacuaciones, hacerlas en seco”, señaló.

El gobernador remarcó que el seguimiento permanente de los informes hidrológicos permite preparar las respuestas necesarias ante posibles cambios en el nivel del río.

Azcué comparó la cantidad de evacuados con crecientes anteriores

Por su parte, el intendente Francisco Azcué destacó las intervenciones realizadas en el arroyo Manzores, donde se desarrollaron tareas con maquinaria para mejorar las condiciones de escurrimiento.

Según explicó, los trabajos contribuyeron a reducir la cantidad de personas que debieron abandonar sus hogares durante la creciente. “Años anteriores, con el río a 11,90 metros teníamos según los registros 70 personas evacuadas, y hoy, cuando llegó a esa altura, teníamos 20 evacuados”, sostuvo.

Frigerio recorrió las zonas afectadas por la creciente en Concordia (foto Gobierno de Entre Ríos)

El jefe comunal atribuyó esa diferencia a las intervenciones preventivas y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para disponer de los equipos necesarios.

Incorporaron generadores para el sistema de bombeo

Otro de los puntos supervisados durante la recorrida fue la Defensa Sur, donde se instalaron grupos electrógenos para garantizar el funcionamiento de las bombas ante interrupciones del suministro eléctrico.

“Tenemos generadores porque, increíblemente, en esta ciudad teníamos la defensa y no había generadores, entonces se cortaba la luz y estábamos en graves problemas”, explicó Azcué.

Frigerio recorrió las zonas afectadas por la creciente en Concordia (foto Gobierno de Entre Ríos)

El intendente también mencionó los trabajos desarrollados durante los últimos meses en el arroyo Concordia, el Manzores, los humedales, los reservorios y el sistema de drenaje.

“Ahora que estamos en la fase activa del fenómeno El Niño, que caen abundantes precipitaciones en poco tiempo, que crece el río, vemos los resultados positivos de todas esas tareas que hicimos y que vamos a seguir haciendo”, manifestó.

Quiénes participaron de la reunión del Comité de Emergencia

De las actividades participaron el secretario de Salud municipal y coordinador operativo del COE, Diego Sauré; el director provincial de Defensa Civil, Víctor Chanenko; la secretaria de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano, Nancy Ballejos; y la senadora departamental Gloria Cozzi.

Frigerio recorrió las zonas afectadas por la creciente en Concordia (foto Gobierno de Entre Ríos)

También estuvieron el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel; el secretario de Desarrollo Humano, Carlos Gatto; y el responsable del Área de Hidrología del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, Guillermo Collazos.

Completaron la comitiva la secretaria de Gobierno, Patricia Rodríguez; el secretario de Servicios Públicos, Oscar Ramírez; y otras autoridades locales.