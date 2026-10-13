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Turismo en Colón a pesar de la creciente del río Uruguay: "Las alternativas son muy diversas"

El secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher, confirmó a Elonce que la ciudad no registra evacuados por la creciente del río Uruguay. Destacó la ocupación turística del fin de semana largo y detalló las alternativas para disfrutar del destino.

13 de Octubre de 2026
El turismo sigue activo a pesar de la creciente del río en Colón.
El turismo sigue activo a pesar de la creciente del río en Colón.

REDACCIÓN ELONCE

El secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher, confirmó a Elonce que la ciudad no registra evacuados por la creciente del río Uruguay. Destacó la ocupación turística del fin de semana largo y detalló las alternativas para disfrutar del destino.

La crecida del río Uruguay en Colón genera preocupación por su posible impacto en la temporada turística de verano. Sin embargo, el secretario de Turismo y Cultura municipal, Federico Escher, confirmó a Elonce que la ciudad no registra evacuados y destacó que el último fin de semana largo alcanzó un 70% de ocupación turística.

 

 

"El río está en 7,46 metros, el alerta en Colón es de 7,10 y el nivel de evacuaciones es de 7,90", precisó el funcionario. Además, desmintió informaciones difundidas por medios nacionales que indicaban que había familias evacuadas. "Colón, por suerte, no tiene evacuados", remarcó.

 

Escher explicó que, ante una eventual suba del río, el municipio dispone de un operativo de asistencia coordinado entre Desarrollo Humano, Defensa Civil, Bomberos, Policía y organismos sanitarios. El objetivo es garantizar espacios de alojamiento y contención para quienes eventualmente necesiten abandonar sus viviendas.

 

Federico Escher, secretario de Turismo y Cultura de Col&oacute;n (Elonce)
Federico Escher, secretario de Turismo y Cultura de Colón (Elonce)

 

Qué actividades se pueden realizar en Colón pese a la creciente

 

Respecto de la oferta turística, el funcionario aseguró que la creciente no impide disfrutar de numerosas propuestas. Entre ellas mencionó los circuitos naturales del Parque Nacional El Palmar, La Aurora del Palmar, cabalgatas, safaris y recorridos recreativos.

 

También destacó que los paseos náuticos y las excursiones de pesca continúan desarrollándose normalmente. "El río con diferentes alturas permite conocer otros espacios, otra flora, otra fauna", explicó, al señalar que los prestadores conocen las condiciones de navegación.

 

(Municipalidad de Col&oacute;n)
(Municipalidad de Colón)

 

Otra alternativa son las Termas Colón, que recibieron numerosos visitantes durante el fin de semana. El complejo ofrece piscinas, spa, yoga, actividades acuáticas y espacios recreativos para toda la familia. En cuanto al alojamiento al aire libre, mencionó campings ubicados en zonas altas que no presentan inconvenientes por la creciente.

 

Colón se prepara para el verano con nuevas propuestas turísticas

 

De cara a la temporada estival, Escher reconoció que la disponibilidad de playas podría verse condicionada por el comportamiento del río. Por ese motivo, el municipio trabaja en nuevas alternativas recreativas y en la recuperación de espacios públicos.

 

(Municipalidad de Col&oacute;n)
(Municipalidad de Colón)

 

Entre las iniciativas destacó la transformación de calle 12 de Abril, donde se desarrolla un esquema semipeatonal con veredas ampliadas, sectores de descanso y futuras propuestas culturales, además de la oferta gastronómica y comercial.

 

Finalmente, resaltó que el fin de semana largo dejó resultados positivos. "Tuvimos un 70% de ocupación. La gente que vino disfrutó perfectamente bien de todo", afirmó. Asimismo, indicó que desde las redes oficiales de Turismo Colón se informa semanalmente sobre la altura del río y las actividades disponibles para los visitantes.

 

Crecida del río en Colón: qué se puede hacer en la ciudad - Federico Escher

Temas:

Colón Fin de Semana crecida del río Uruguay ocupación turística Propuestas culturales
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