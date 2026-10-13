Turismo en Colón a pesar de la creciente del río Uruguay: "Las alternativas son muy diversas"

El turismo sigue activo a pesar de la creciente del río en Colón.

La crecida del río Uruguay en Colón genera preocupación por su posible impacto en la temporada turística de verano. Sin embargo, el secretario de Turismo y Cultura municipal, Federico Escher, confirmó a Elonce que la ciudad no registra evacuados y destacó que el último fin de semana largo alcanzó un 70% de ocupación turística.

"El río está en 7,46 metros, el alerta en Colón es de 7,10 y el nivel de evacuaciones es de 7,90", precisó el funcionario. Además, desmintió informaciones difundidas por medios nacionales que indicaban que había familias evacuadas. "Colón, por suerte, no tiene evacuados", remarcó.

Escher explicó que, ante una eventual suba del río, el municipio dispone de un operativo de asistencia coordinado entre Desarrollo Humano, Defensa Civil, Bomberos, Policía y organismos sanitarios. El objetivo es garantizar espacios de alojamiento y contención para quienes eventualmente necesiten abandonar sus viviendas.

Federico Escher, secretario de Turismo y Cultura de Colón (Elonce)

Qué actividades se pueden realizar en Colón pese a la creciente

Respecto de la oferta turística, el funcionario aseguró que la creciente no impide disfrutar de numerosas propuestas. Entre ellas mencionó los circuitos naturales del Parque Nacional El Palmar, La Aurora del Palmar, cabalgatas, safaris y recorridos recreativos.

También destacó que los paseos náuticos y las excursiones de pesca continúan desarrollándose normalmente. "El río con diferentes alturas permite conocer otros espacios, otra flora, otra fauna", explicó, al señalar que los prestadores conocen las condiciones de navegación.

(Municipalidad de Colón)

Otra alternativa son las Termas Colón, que recibieron numerosos visitantes durante el fin de semana. El complejo ofrece piscinas, spa, yoga, actividades acuáticas y espacios recreativos para toda la familia. En cuanto al alojamiento al aire libre, mencionó campings ubicados en zonas altas que no presentan inconvenientes por la creciente.

Colón se prepara para el verano con nuevas propuestas turísticas

De cara a la temporada estival, Escher reconoció que la disponibilidad de playas podría verse condicionada por el comportamiento del río. Por ese motivo, el municipio trabaja en nuevas alternativas recreativas y en la recuperación de espacios públicos.

(Municipalidad de Colón)

Entre las iniciativas destacó la transformación de calle 12 de Abril, donde se desarrolla un esquema semipeatonal con veredas ampliadas, sectores de descanso y futuras propuestas culturales, además de la oferta gastronómica y comercial.

Finalmente, resaltó que el fin de semana largo dejó resultados positivos. "Tuvimos un 70% de ocupación. La gente que vino disfrutó perfectamente bien de todo", afirmó. Asimismo, indicó que desde las redes oficiales de Turismo Colón se informa semanalmente sobre la altura del río y las actividades disponibles para los visitantes.