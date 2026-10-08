Protestas estudiantiles en Francia: 71.500 manifestantes y más de 500 detenidos

Miles de estudiantes y docentes reclamaron mayor financiación y mejores condiciones educativas en Francia. Hubo enfrentamientos con la Policía, más de 500 detenciones y denuncias por el uso excesivo de la fuerza. El Gobierno anunció el envío de 3.000 profesores suplentes.
Las protestas estudiantiles en Francia reunieron este jueves a unas 71.500 personas en distintas ciudades del país, según cifras difundidas por el Ministerio del Interior. Los manifestantes exigieron mayor financiación para la educación pública, más docentes y mejores condiciones de enseñanza.
Las movilizaciones, respaldadas por sindicatos docentes, estuvieron acompañadas por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y más de 500 detenciones.
Las manifestaciones se desarrollaron en París, Nantes, Marsella y otras localidades francesas. En la capital, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a estudiantes que habían bloqueado el acceso al liceo Hélène Boucher, mientras que en Nantes se registraron enfrentamientos entre manifestantes y gendarmes.
En respuesta a los reclamos, el ministro de Educación francés, Édouard Geffray, anunció que el Gobierno enviaría 3.000 profesores suplentes a establecimientos educativos con dificultades. Durante una entrevista con el canal TF1, precisó que los docentes comenzarían a incorporarse entre el viernes y el martes siguiente.
Enfrentamientos y detenciones durante las protestas
Uno de los principales focos de tensión se registró en París, donde grupos de estudiantes se concentraron en la histórica plaza de la Bastilla. Algunos manifestantes escalaron el monumento, ondearon banderas francesas y entonaron el himno nacional, según informó la cadena alemana DW.
Las imágenes difundidas por medios internacionales mostraron a efectivos antidisturbios avanzando sobre los manifestantes con porras para desalojar la plaza. También se registraron incidentes en las inmediaciones de distintos establecimientos educativos, donde los estudiantes habían organizado bloqueos para visibilizar sus reclamos.
El Ministerio del Interior francés informó que más de 500 personas fueron detenidas durante la jornada. Aunque gran parte de las manifestaciones transcurrió pacíficamente, las autoridades reportaron episodios de vandalismo, incendios y daños en paradas de colectivos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionaron los procedimientos policiales y denunciaron un presunto uso excesivo de la fuerza.
Bloquearon establecimientos educativos en París
Durante la mañana del jueves, estudiantes del liceo Hélène Boucher bloquearon los accesos al establecimiento mediante la colocación de contenedores de basura. La protesta formó parte de una serie de medidas impulsadas por alumnos de escuelas secundarias para reclamar mejoras en el sistema educativo.
La Policía antidisturbios desplegó efectivos en las calles cercanas y utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Algunos participantes llevaban barbijos y prendas con capucha, aparentemente para evitar ser identificados durante los operativos.
El establecimiento educativo se convirtió en uno de los principales escenarios de las protestas en París. Según los reportes internacionales, cientos de escuelas francesas resultaron afectadas por las movilizaciones, que incluyeron bloqueos de ingresos, concentraciones y suspensión de actividades.
Miles de manifestantes reclamaron mejoras en Marsella y Nantes
En Marsella, unas 3.900 personas participaron de una movilización en respaldo a los estudiantes secundarios, de acuerdo con los datos proporcionados por la prefectura policial de Bouches-du-Rhône. A diferencia de lo ocurrido en otras ciudades, la marcha se desarrolló sin incidentes.
Durante la concentración, docentes denunciaron problemas de infraestructura, falta de mobiliario y aulas superpobladas. Diane Di Sciullo, profesora de un instituto de Marsella, describió las dificultades que enfrentaba diariamente para desarrollar sus clases.
“Este año tengo una clase de 37 alumnos. Al comienzo de cada clase, les pido que vayan a las aulas de al lado para ver si hay sillas y mesas para poder estudiar. A veces hay tres alumnos en una misma mesa”, relató la docente, quien participó de la manifestación.
Reclaman 10.000 millones de euros para educación
Entre las principales demandas, las organizaciones estudiantiles exigieron 10.000 millones de euros para implementar un plan de emergencia educativa, destinado a mejorar el funcionamiento de escuelas, institutos y universidades.
Los manifestantes también reclamaron la incorporación de profesores y personal administrativo, la cobertura de suplencias ante las ausencias docentes y una reducción de la cantidad de alumnos por aula. Según informó France 24, los estudiantes cuestionaron especialmente la masificación de los establecimientos y las dificultades para acceder a determinados niveles educativos.
Otro de los puntos centrales fue el pedido de reformar o eliminar Parcoursup, la plataforma utilizada para gestionar el ingreso a la educación superior en Francia. Los estudiantes cuestionaron su funcionamiento y reclamaron mayor transparencia en los mecanismos de selección y admisión.
Universidades, becas e infraestructura escolar
Las demandas también incluyeron la creación de 250.000 plazas universitarias adicionales y modificaciones en Mon Master, el sistema que administra las solicitudes de ingreso a las carreras de maestría.
Además, las organizaciones solicitaron ampliar las becas destinadas a estudiantes de menores recursos económicos. Consideraron necesario fortalecer los mecanismos de asistencia para garantizar la continuidad educativa de quienes enfrentan dificultades financieras.
En materia de infraestructura, los manifestantes reclamaron la renovación de edificios escolares y su adaptación a las olas de calor. Este planteo estuvo vinculado con las condiciones ambientales de las aulas y la necesidad de garantizar espacios adecuados para estudiantes y trabajadores de la educación.
UNICEF pidió proteger a los estudiantes menores de edad
Ante los enfrentamientos registrados durante las movilizaciones, UNICEF Francia solicitó una “desescalada de la violencia” y pidió a las autoridades garantizar la protección de los menores que participaron de las protestas.
“Los jóvenes tienen derecho a ser escuchados, a participar en las decisiones que les afectan y a manifestarse pacíficamente”, expresó la organización en un comunicado difundido durante la jornada.
El organismo recordó que el derecho a manifestarse pacíficamente está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese contexto, reclamó que las intervenciones policiales respetaran las garantías correspondientes a niños y adolescentes.
Las protestas dejaron planteado un conflicto entre las demandas de estudiantes y docentes y las respuestas anunciadas por el Gobierno francés. Mientras las organizaciones reclamaron una mayor inversión estructural en educación, las autoridades comunicaron como primera medida el envío de profesores suplentes para atender las dificultades más urgentes de los establecimientos.