El papa León XIV ratificó su intención de visitar Argentina tras anunciar que será operado

El papa León XIV ratificó su intención de visitar Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, a pesar de la intervención quirúrgica a la que será sometido este martes 13 de octubre para extirparle un nódulo pulmonar. La confirmación de su voluntad de viajar se produjo durante una audiencia privada con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, en el Vaticano.

Según informó Infobae, el encuentro tuvo lugar este lunes en la biblioteca del Palacio Apostólico y se extendió durante aproximadamente media hora. Al despedirse, Lozano le dijo al Pontífice “hasta pronto”, a lo que León XIV respondió: “Nos vemos en la Argentina”.

La expresión fue interpretada como una señal de que el Papa mantiene su intención de concretar la gira sudamericana. Sin embargo, la realización definitiva del viaje dependerá de su recuperación después de la operación y de las recomendaciones de los médicos.

La conversación sobre su visita a Argentina

Durante la audiencia, el arzobispo argentino y León XIV conversaron sobre los preparativos de la visita y las actividades previstas en el país. Lozano aseguró que encontró al Pontífice de buen ánimo, sereno y dispuesto a dialogar sobre distintos asuntos de la Iglesia argentina.

Entre los lugares mencionados estuvieron el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires; y el predio donde se realizará un encuentro multitudinario en Córdoba.

El arzobispo también transmitió las expectativas de los fieles argentinos ante la posible llegada del Papa. Además, presentó documentos vinculados con el sínodo desarrollado en San Juan y conversaron sobre la importancia del diálogo, la paz y el lenguaje público.

La operación pulmonar que genera incertidumbre

La audiencia se realizó pocas horas después de conocerse que León XIV deberá ser hospitalizado este martes para una intervención destinada a extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones.

El propio Pontífice había comunicado la situación durante el Ángelus del domingo y explicó que la lesión fue detectada en una etapa temprana. “Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días”, manifestó.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, estimó que la recuperación inicial podría demandar aproximadamente una semana. No obstante, todavía se desconoce si el procedimiento y el período posterior permitirán mantener la totalidad de los compromisos internacionales.

Cómo será la gira sudamericana de León XIV

La agenda prevista contempla el inicio del viaje el 6 de noviembre en Uruguay, su continuación por Argentina entre el 8 y el 11 y la última etapa en Perú, donde Robert Francis Prevost desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa.

El recorrido incluye numerosas actividades públicas, celebraciones religiosas y encuentros multitudinarios durante once días. Por ese motivo, la evolución médica del Pontífice será determinante para confirmar el itinerario, publicó Infobae.

Pese a la incertidumbre generada por la operación, los preparativos de la visita continúan. Según informó Infobae, tanto las autoridades nacionales como las eclesiásticas mantienen los cronogramas de seguridad, logística y organización.