La Iglesia Argentina pidió rezar por la salud del papa León XIV ante su próxima operación

La Conferencia Episcopal Argentina pidió rezar por la salud del papa León XIV, quien anunció que será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. A través de un comunicado difundido este domingo 11 de octubre, los obispos argentinos convocaron a los fieles a acompañar espiritualmente al pontífice y expresaron sus deseos de una pronta recuperación.

El mensaje se conoció después de que el propio León XIV, de 71 años, informara sobre su situación médica al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano. Según explicó, los especialistas detectaron la lesión en una etapa inicial y recomendaron una operación para retirarla.

La noticia generó especial atención en Argentina debido a que el Papa tiene prevista una visita al país durante noviembre, como parte de una gira por Sudamérica. Hasta el momento, la Santa Sede no comunicó modificaciones en el itinerario, aunque la evolución del pontífice después de la cirugía será determinante para sus próximos compromisos.

Qué dice el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina

En su mensaje, según publico Ámbito, la Conferencia Episcopal Argentina invitó a toda la comunidad católica a unirse en una oración especial por el Santo Padre.

“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, expresaron los obispos.

La institución también destacó la actitud con la que León XIV comunicó su situación médica durante la tradicional oración dominical.

“La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él”, señalaron.

En el mismo comunicado, los representantes de la Iglesia argentina manifestaron su intención de acompañarlo con afecto, cercanía y oración.

Además, encomendaron especialmente al pontífice al cuidado de la Virgen María, en un mensaje dirigido a los fieles de todo el país.

El anuncio del papa León XIV sobre su operación

El propio pontífice dio a conocer la noticia este domingo, durante una intervención pública realizada después del Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano.

Ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, explicó que los controles médicos permitieron identificar una lesión pulmonar y que los profesionales recomendaron retirarla mediante una cirugía.

“Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado”, expresó León XIV.

Posteriormente, indicó que decidió seguir las recomendaciones de los especialistas y avanzar con el procedimiento quirúrgico. “Los médicos consideran oportuno intervenir y entonces, siguiendo sus consejos, he decidido de operarlo para removerlo. La intervención ya está programada para los próximos días”, manifestó.

Antes de finalizar su mensaje, agradeció las expresiones de acompañamiento recibidas y solicitó a los creyentes que lo tuvieran presente en sus oraciones. “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. Gracias y feliz domingo”, concluyó.

Cuándo será la intervención quirúrgica

Después del anuncio del Papa, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, brindó información sobre el procedimiento médico previsto.

Según lo comunicado, la operación se realizará durante los primeros días de la próxima semana en el Policlínico Gemelli de Roma, un centro sanitario que cuenta con antecedentes en la atención médica de distintos pontífices.

Las previsiones difundidas indican que León XIV permanecerá internado aproximadamente siete días, aunque ese plazo podría depender de su evolución después de la intervención.

El Vaticano explicó que el nódulo fue detectado durante controles médicos recientes y que se encuentra localizado en una etapa temprana.

Hasta ahora, no se informó oficialmente si la lesión es benigna o maligna, por lo que no corresponde anticipar un diagnóstico sobre su naturaleza.

La decisión de realizar la cirugía responde a la evaluación del equipo médico que atiende al pontífice.

Qué pasará con la visita del Papa a la Argentina

La intervención quirúrgica fue anunciada a pocas semanas del viaje pastoral que León XIV tiene previsto realizar por Sudamérica. De acuerdo con el cronograma difundido, la gira se desarrollaría entre el 6 y el 17 de noviembre e incluiría visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

En territorio argentino, la llegada del pontífice está prevista para el 8 de noviembre, con actividades religiosas e institucionales programadas hasta el día 11.

La posibilidad de recibir al Papa generó expectativas entre las comunidades católicas del país, especialmente por el significado de una visita del máximo representante de la Iglesia.

Sin embargo, el anuncio de la operación abrió interrogantes sobre los tiempos necesarios para su recuperación y el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Por el momento, el Vaticano no confirmó una suspensión ni una postergación de la gira, de acuerdo con la información proporcionada.

Las definiciones sobre el itinerario dependerán de las indicaciones médicas y de la evolución del pontífice después de la intervención.