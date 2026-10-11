El papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón: qué se sabe de su salud y del viaje a Argentina

Operarán al papa León XIV por un nódulo en el pulmón

El papa León XIV anunció este domingo que deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones, detectado recientemente durante controles médicos. El pontífice, de 71 años, explicó que la lesión fue identificada en una fase inicial y que decidió seguir la recomendación de los especialistas que lo atienden.

El anuncio se produjo después del tradicional rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. El sumo pontífice informó que la intervención se realizará durante los próximos días y agradeció las muestras de acompañamiento.

Por su parte, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, indicó que la cirugía se concretará durante la próxima semana y que el período de recuperación previsto es de aproximadamente siete días. La información difundida no precisó una fecha exacta para la internación ni confirmó posibles modificaciones en la agenda del pontífice.

Qué dijo el papa León XIV sobre su estado de salud

Durante su intervención pública, León XIV explicó que el nódulo fue descubierto a partir de estudios médicos recientes.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, expresó el pontífice.

Según detalló, los profesionales que lo atienden consideraron conveniente realizar una intervención quirúrgica para retirar la lesión.

El papa señaló que decidió aceptar esa recomendación médica y someterse a la operación en los próximos días. “Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo”, manifestó ante los fieles.

El anuncio fue realizado durante una de sus apariciones públicas habituales, sin que se informaran otros problemas de salud asociados al hallazgo.

Cuándo será operado y cuánto durará su recuperación

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó posteriormente que la intervención quirúrgica está prevista para los primeros días de la próxima semana.

De acuerdo con la información difundida, la recuperación demandaría alrededor de una semana, aunque los tiempos definitivos dependerán de la evolución posterior a la cirugía.

Se espera que el procedimiento se realice en el Hospital Gemelli de Roma, establecimiento que dispone de instalaciones destinadas a la atención de los pontífices.

Sin embargo, el comunicado oficial no precisó cuándo ingresará León XIV al centro médico.

Tampoco se difundieron detalles sobre las características del nódulo más allá de que fue detectado en una etapa temprana y se encuentra localizado.

No se informó un diagnóstico oncológico ni se precisó la naturaleza de la lesión, por lo que no corresponde anticipar conclusiones sobre su origen.

Qué pasará con el viaje del papa a Argentina, Uruguay y Perú

La intervención médica se realizará pocas semanas antes del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar a América Latina.

Según la agenda mencionada en la información difundida, el pontífice visitaría Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

El recorrido representa uno de los compromisos internacionales más importantes de su agenda próxima.

Hasta el momento, el Vaticano no comunicó modificaciones ni suspensiones del viaje como consecuencia de la cirugía.

El comunicado de Matteo Bruni tampoco indicó si el período de recuperación podría afectar las actividades previstas durante la visita.

Por lo tanto, la realización del recorrido permanece sujeta a las comunicaciones oficiales que se emitan después de la intervención.

El mensaje del papa sobre su próxima visita a Perú

Antes de comunicar la operación, León XIV saludó a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros presentes en Roma.

La organización está vinculada con una de las expresiones religiosas de mayor tradición en Perú, país con el que el pontífice mantiene una relación estrecha.

Durante ese saludo, hizo referencia a su próximo viaje pastoral y agradeció el acompañamiento espiritual.

“Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”, expresó.

El mensaje fue interpretado como una ratificación de su intención de cumplir con la visita prevista, aunque las autoridades vaticanas todavía no brindaron precisiones sobre eventuales ajustes en el cronograma.

León XIV posee también la nacionalidad peruana, adquirida después de sus años de trabajo pastoral en ese país.

Qué se sabe de la salud de León XIV

León XIV cumplió 71 años el pasado 14 de septiembre y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025.

Se convirtió así en el primer pontífice nacido en Estados Unidos en la historia de la Iglesia católica.

Antes de su elección, desarrolló una extensa trayectoria religiosa en Perú, donde se desempeñó como misionero y obispo.

Hasta el anuncio de este domingo, no se habían difundido antecedentes de problemas de salud relevantes del pontífice.

León XIV mantiene una rutina de actividad física que incluye partidos de tenis y natación durante sus estadías en la residencia pontificia de Castel Gandolfo.

Sin embargo, estos antecedentes no permiten anticipar cómo será su recuperación, que deberá ser evaluada por los profesionales médicos.