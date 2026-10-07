Papa León XIV: más de cinco millones de adultos expresaron intención de verlo, según un estudio

La próxima visita del Papa León XIV a la Argentina genera expectativa entre quienes planean participar de sus actividades públicas. Una encuesta nacional relevó que el 16,5% de los adultos tiene intención de asistir a verlo, mientras que una parte importante todavía no tomó una decisión.

Ese porcentaje equivale a más de cinco millones de personas, según la estimación del estudio. Se trata de una proyección de la intención expresada por los consultados, que no representa una cifra de asistencia confirmada a los encuentros con el pontífice.

Los datos corresponden a la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida, ENReVi 2026, difundida por la Agencia Noticias Argentinas. El trabajo también registró que el 34% aún no sabe si concurrirá y que el 49,5% no tiene previsto hacerlo.

Quiénes tienen intención de asistir

Entre quienes manifestaron que irían a ver al Papa León XIV, el 77% se identifica como católico y cerca del 11% como evangélico. Esos valores describen la composición religiosa del grupo interesado y no el porcentaje de asistentes dentro de cada religión.

La predisposición a concurrir resultó ligeramente mayor en los sectores socioeconómicos bajos, donde alcanzó el 18,4%. El informe sitúa así la intención de ese grupo por encima del 16,5% registrado para el conjunto de adultos consultados.

También se observaron diferencias según las simpatías políticas. La intención de asistir fue algo menor entre adherentes a La Libertad Avanza y partidos de izquierda que entre simpatizantes del peronismo, el kirchnerismo y el PRO, aunque el apartado difundido no detalló porcentajes para cada espacio.

Cómo se realizó el relevamiento

La encuesta se desarrolló entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre, con cobertura en las 24 jurisdicciones del país. La ficha informada señala 2.414 casos observados y 2.092 ponderados para el análisis de los resultados.

La investigación fue elaborada por especialistas de la Universidad Católica de Córdoba, Boston College y la Pontificia Universidad Católica Argentina. El trabajo de campo estuvo a cargo de la consultora Zuban Córdoba y Asociados.

Además de consultar sobre la visita del Papa León XIV, el estudio indagó sobre dos planteos atribuidos al pontífice. El 75,2% estuvo de acuerdo con exigir control público sobre la inteligencia artificial para evitar la desinformación y la vigilancia masiva.

Las opiniones y prácticas religiosas

El 77,4% coincidió con la afirmación de que el agua, los alimentos y los servicios de salud deben quedar fuera de la especulación financiera. Según el informe, el respaldo a ambos planteos superó el 60% incluso entre los simpatizantes de La Libertad Avanza.

En relación con las prácticas religiosas y espirituales, el 95,2% declaró haber realizado al menos una durante el último año. Rezar u orar fue la más mencionada, con el 76%, mientras que el 60,3% indicó que lo hace al menos semanalmente o todos los días.

El relevamiento también mostró cambios entre la religión de crianza y la identificación actual: el 78% fue criado como católico, pero hoy se reconoce como tal el 60,2%. Las personas sin filiación religiosa pasaron del 5,8% al 19,3%. Ese panorama acompaña los resultados sobre la convocatoria del Papa León XIV, con un 16,5% dispuesto a asistir y un 34% todavía indeciso.