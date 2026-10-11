Qué es un nódulo pulmonar, la afección por la que será operado el papa León XIV

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión que aparece en el tejido de los pulmones y que puede tener diferentes orígenes. Esta afección cobró relevancia luego de que el papa León XIV, de 71 años, anunciara que será intervenido quirúrgicamente durante los primeros días de la próxima semana para extirpar una formación localizada en uno de sus pulmones.

El pontífice explicó que la lesión fue descubierta de manera temprana y que se encontraba bien delimitada. “Me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado”, expresó durante su mensaje dominical desde el Palacio Apostólico.

La intervención se realizará en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se prevé que el período de internación posterior a la operación sea de aproximadamente una semana.

Qué es un nódulo pulmonar y cómo se detecta

Los nódulos pulmonares son pequeñas formaciones que aparecen dentro del pulmón y que, por lo general, miden hasta tres centímetros de diámetro. Cuando superan ese tamaño, los especialistas suelen clasificarlos como masas pulmonares, que requieren una evaluación específica.

Estas lesiones suelen identificarse mediante estudios por imágenes, principalmente radiografías o tomografías computarizadas de tórax. En las imágenes aparecen como pequeñas manchas o áreas de mayor densidad respecto del tejido pulmonar normal.

En muchos casos, los nódulos no producen síntomas y se descubren de manera incidental durante estudios solicitados por otros motivos. Su hallazgo no significa necesariamente que exista una enfermedad grave, aunque requiere una evaluación médica para determinar sus características.

Cuáles son las causas y cuándo pueden ser peligrosos

Según la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), los nódulos pulmonares pueden tener orígenes benignos o malignos. Entre las causas benignas se encuentran infecciones respiratorias, procesos inflamatorios, ganglios linfáticos intrapulmonares y determinados tumores no cancerosos, como los hamartomas.

Sin embargo, algunas lesiones pueden corresponder a manifestaciones iniciales de cáncer de pulmón. Por ese motivo, los especialistas consideran fundamental analizar su tamaño, forma, bordes, densidad y evolución a lo largo del tiempo.

La edad del paciente, los antecedentes de tabaquismo y otros factores de riesgo también forman parte de la evaluación. La mayoría de los nódulos pulmonares detectados no son cancerosos, pero algunos requieren controles periódicos, biopsias o extirpación quirúrgica para establecer un diagnóstico definitivo.

Cómo se realiza la cirugía para extirpar un nódulo

Cuando los médicos consideran necesario retirar un nódulo, existen diferentes procedimientos quirúrgicos. Uno de ellos es la cirugía toracoscópica asistida por video (VATS), una técnica mínimamente invasiva que permite operar mediante pequeñas incisiones en el tórax.

De acuerdo con información del Hospital Italiano, este procedimiento se realiza bajo anestesia general y utiliza una cámara junto con instrumental especializado. Entre sus ventajas se encuentran un menor traumatismo quirúrgico y, en determinados pacientes, una recuperación más rápida respecto de la cirugía abierta, publicó La Voz del Interior.

Otra alternativa es la toracotomía, que requiere una incisión de mayor tamaño para acceder al pulmón. La elección del procedimiento depende de la ubicación de la lesión, sus características y las condiciones clínicas del paciente.

En el caso del papa León XIV, el Vaticano no precisó qué técnica quirúrgica se utilizará ni informó la naturaleza benigna o maligna del nódulo. Por lo tanto, no corresponde asociar el hallazgo con un diagnóstico de cáncer.

La recuperación del papa y su próximo viaje a la Argentina

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que la hospitalización prevista será de aproximadamente siete días, aunque la evolución dependerá del resultado de la intervención y de los controles posteriores.

La cirugía se realizará semanas antes del viaje apostólico que León XIV tiene programado por Sudamérica, entre el 6 y el 17 de noviembre, con actividades previstas en Uruguay, Perú y la Argentina.

El itinerario contempla una visita a Córdoba el martes 10 de noviembre. La evolución postoperatoria será determinante para confirmar si el pontífice podrá cumplir con todos los compromisos previstos.