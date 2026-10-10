Carlo Acutis tendrá su primera capilla en Mendoza: retomaron las obras y prevén inaugurarla en 2028

La capilla de Carlo Acutis, el joven conocido como el “influencer de Dios”, registra un avance superior al 24% en Chacras de Coria. Las donaciones permitieron reanudar los trabajos tras una paralización por falta de fondos. El proyecto contempla espacios interactivos y capacidad para 450 personas.
La capilla de Carlo Acutis en Mendoza avanza nuevamente después de haber permanecido paralizada durante casi dos meses por falta de recursos económicos. El proyecto, presentado como el primer templo del mundo dedicado al joven santo italiano conocido como el “influencer de Dios”, se construye en Chacras de Coria, departamento de Luján de Cuyo, y tiene prevista su inauguración durante el primer semestre de 2028.
La construcción ya supera el 24% de ejecución y cuenta con los cimientos, el subsuelo hormigonado y la losa del futuro templo. La obra se desarrolla en un terreno ubicado sobre calle Viamonte al 1062 y se financia principalmente mediante aportes de particulares y empresas.
El avance adquiere especial significado ante una nueva conmemoración de Carlo Acutis, quien falleció el 12 de octubre de 2006, a los 15 años. Este lunes se cumplirán dos décadas de su muerte, mientras que en septiembre pasado se celebró el primer aniversario de su canonización, realizada por el papa León XIV.
Las donaciones permitieron retomar la construcción
Carlos Bajach, coordinador del proyecto, explicó que las dificultades económicas obligaron a suspender los trabajos durante marzo y abril. Sin embargo, la respuesta de los fieles permitió reanudar la actividad.
“Estamos realmente sorprendidos; es increíble todo lo que hemos podido avanzar, a pesar de las dificultades económicas”, expresó en declaraciones a LA NACION.
El responsable destacó que los aportes periódicos resultaron fundamentales para sostener la construcción. “Las redes respondieron. Es obra de la Providencia. La gente se suscriben mensualmente por $10.000 o $15.000, y gracias a eso estamos viendo toda esta obra de Dios”, manifestó.
Además, reconoció el acompañamiento de empresas y particulares que colaboraron con materiales, recursos económicos y tareas vinculadas al desarrollo del edificio.
Cómo será la primera capilla dedicada a Carlo Acutis
El proyecto contempla una construcción de aproximadamente 1.600 metros cuadrados cubiertos, sobre un terreno de 4.300 metros cuadrados que fue donado al Arzobispado de Mendoza en 2021.
La capilla tendrá capacidad para 450 personas y contará con un salón de usos múltiples, vivienda parroquial, estacionamiento, un santuario exterior dedicado a la Virgen María y un Vía Crucis al aire libre.
Uno de sus principales atractivos será la incorporación de tecnología interactiva, incluida una propuesta de mapping para presentar la historia de Carlo Acutis y acercar su legado a las nuevas generaciones.
También se proyectan espacios destinados a actividades juveniles y sectores dedicados a Santa Chiara y Enrique Shaw, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.
Un diseño inspirado en la espiritualidad de San Francisco de Asís
El edificio tendrá una arquitectura contemporánea, con revestimientos de piedra y una estética sobria. Su diseño toma como referencia la Iglesia del Despojo de San Francisco de Asís, en Italia, vinculada con la memoria del joven santo.
La propuesta arquitectónica estuvo a cargo de Jorge Robello, en colaboración con Bruno di Fabio y Franco Pérez Magnelli.
En el subsuelo funcionarán salas interactivas y un anfiteatro destinado especialmente a los jóvenes. Los responsables del proyecto buscan que el lugar combine la celebración religiosa con actividades culturales y educativas.
Celebrarán los 20 años de la muerte del joven santo
La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Chacras de Coria organiza una jornada abierta a la comunidad para este lunes 12 de octubre, cuando se cumplirán 20 años del fallecimiento de Carlo Acutis.
Las actividades comenzarán a las 11 con una procesión desde la futura capilla, acompañada por el rezo del Santo Rosario. A las 11.30 se celebrará una misa en la plaza de Chacras de Coria.
A las 12.30 está prevista la veneración de las reliquias del santo, junto con una propuesta que incluirá venta de empanadas y bailes folclóricos a cargo de jóvenes de la parroquia. La finalización de la jornada está programada para las 13.30.
“Lo importante es que todos se sientan parte, porque esto va a ser un signo y un faro de luz para todos”, sostuvo el párroco Osvaldo Scandura.
Quién fue Carlo Acutis, el “influencer de Dios”
Carlo Acutis nació en 1991 y falleció en 2006, a los 15 años. Se destacó por utilizar herramientas digitales para difundir contenidos relacionados con la fe católica y documentar milagros eucarísticos.
Su vinculación con la tecnología y la evangelización a través de internet le valió los sobrenombres de “influencer de Dios” y “ciberapóstol de la Eucaristía”.
El 7 de septiembre de 2025 fue proclamado santo por el papa León XIV, convirtiéndose en una figura especialmente reconocida entre los jóvenes católicos.
Aunque la construcción mendocina todavía no está terminada, sus responsables señalaron que el predio ya recibe visitantes de distintas provincias argentinas y del exterior.
Cómo colaborar con la construcción de la capilla
La organización mantiene abierta una campaña internacional de donaciones para garantizar la continuidad de los trabajos y alcanzar el objetivo de inaugurar el templo durante la primera mitad de 2028.
“Lo que necesitamos es que mucha gente pueda acompañarla todos los meses, cada una con lo que pueda. Eso es lo que nos permite seguir comprando materiales, pagando la mano de obra y, sobre todo, que la construcción no vuelva a detenerse”, explicó Bajach.
Los interesados en colaborar pueden consultar las modalidades de aporte en el sitio oficial del proyecto, capillacarloacutis.com.