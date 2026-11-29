El solsticio de verano 2026 tendrá lugar el lunes 21 de diciembre, a las 17.50, hora argentina, y marcará el comienzo astronómico de la estación más calurosa del año en el hemisferio sur. El fenómeno dará lugar a la jornada con mayor cantidad de horas de luz natural y a la noche más corta del calendario.

Según los cálculos del Observatorio Naval de Estados Unidos y el calendario astronómico de Time and Date, en ese momento el Sol alcanzará su posición más austral respecto del ecuador celeste y sus rayos incidirán perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio.

Este acontecimiento se produce una vez al año en cada hemisferio y está relacionado con la inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación de nuestro planeta alrededor del Sol. Mientras en Argentina comenzará el verano, en el hemisferio norte se iniciará el invierno.

Solsticio de verano 2026: por qué será el día más largo del año

La Tierra posee una inclinación sobre su eje de aproximadamente 23,4 grados. Durante el solsticio de diciembre, el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación hacia el Sol, lo que favorece una mayor exposición a la radiación solar.

Como consecuencia, el Sol permanece durante más tiempo por encima del horizonte y describe un recorrido aparente más extenso en el cielo. Así, el 21 de diciembre será el día con más horas de luz natural del año en Argentina.

Después del solsticio, las jornadas comenzarán a acortarse progresivamente. Sin embargo, las temperaturas elevadas continuarán durante los meses siguientes debido, entre otros factores, al calor acumulado en la superficie terrestre y los océanos.

Por qué la Patagonia tendrá más horas de luz solar

La duración de la jornada durante el solsticio no será igual en todo el territorio argentino. La cantidad de horas de luz aumentará a medida que las localidades se encuentren más alejadas del ecuador hacia el sur.

Por este motivo, las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego tendrán días más extensos que las ubicadas en el centro y el norte del país.

En Ushuaia, por ejemplo, la luz natural podrá superar las 17 horas. Esta característica de las regiones australes permitirá extender las actividades al aire libre hasta las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche.

Foto: Clarín.

Cuándo termina el verano 2026-2027 en Argentina

El verano astronómico se extenderá desde el lunes 21 de diciembre de 2026 hasta el sábado 20 de marzo de 2027, cuando se produzca el equinoccio que marcará el comienzo del otoño en el hemisferio sur.

No obstante, existe una diferencia entre el verano astronómico y el meteorológico. Este último comenzará el 1 de diciembre y comprenderá los meses completos de diciembre, enero y febrero.

La clasificación meteorológica permite establecer períodos uniformes para realizar estadísticas y comparar registros de temperaturas y precipitaciones. En cambio, las estaciones astronómicas están determinadas por la posición de la Tierra respecto del Sol.