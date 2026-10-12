El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado este martes de un nódulo pulmonar

El papa León XIV será operado este martes en Roma

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado este martes 13 de octubre para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. El pontífice, de 71 años, será hospitalizado al mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

La intervención se realizará después de que el propio Papa anunciara públicamente su situación médica durante el Ángelus del domingo. En aquella oportunidad, explicó que los especialistas habían identificado una lesión pulmonar en una etapa inicial y le recomendaron retirarla mediante una cirugía.

A pesar de la proximidad del procedimiento, León XIV mantuvo este lunes una agenda completa de reuniones, audiencias y actividades oficiales, sin que se informaran restricciones en sus compromisos. Desde el Vaticano señalaron que el tiempo estimado de internación y recuperación inicial será de aproximadamente una semana, publicó Clarín con información de AP.

El Papa será operado este martes en Roma

La oficina de prensa del Vaticano precisó que el pontífice ingresará al Policlínico Gemelli de Roma este martes al mediodía, donde será sometido a la intervención quirúrgica programada.

El centro médico cuenta con antecedentes en la atención de distintos papas y dispone de servicios especializados para procedimientos de alta complejidad. La cirugía tiene como objetivo extirpar un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos recientes.

El domingo, León XIV había adelantado que seguiría las recomendaciones de los profesionales que supervisan su salud. “Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado”, expresó el pontífice al comunicar la noticia a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

En esa oportunidad, también agradeció las muestras de acompañamiento y pidió oraciones durante los días previos a la intervención.

León XIV mantuvo su agenda habitual antes de la cirugía

Este lunes, a menos de 24 horas de su hospitalización, el Papa desarrolló sus actividades oficiales con normalidad. Entre sus compromisos se destacó una audiencia con integrantes del Circolo San Pietro, una organización benéfica con sede en Roma que desarrolla tareas de asistencia social.

Durante el encuentro, León XIV recibió una donación de la institución y dirigió un mensaje a sus miembros, en el que reconoció el servicio y el compromiso de quienes participan de sus actividades.

El pontífice habló con voz clara y firme, según las crónicas de la jornada, y recibió un prolongado aplauso de los presentes.

Además, encabezó seis audiencias privadas, entre ellas una reunión con el arzobispo Timothy Broglio, responsable de la atención pastoral de los militares estadounidenses.

La actividad institucional incluyó también tres nombramientos y la difusión de una carta dirigida al decano saliente del Colegio de Cardenales, en agradecimiento por su servicio.

Para la tarde estaba prevista su participación en una conferencia dedicada al acompañamiento pastoral de las familias.

Qué informó el Vaticano sobre el nódulo pulmonar

La Santa Sede indicó que la lesión fue identificada durante estudios médicos recientes y que los especialistas recomendaron su extirpación.

Desde la oficina de prensa también aclararon que no existió un episodio particular que motivara los controles médicos, y desmintieron versiones difundidas por medios italianos que vinculaban los estudios con un cuadro inflamatorio.

Hasta el momento, no se comunicó oficialmente si el nódulo es benigno o maligno.

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión o área anormal del pulmón, generalmente de menos de tres centímetros, que puede detectarse mediante estudios por imágenes.

Su presencia no significa necesariamente que exista una enfermedad oncológica, ya que estas formaciones pueden tener distintas causas.

En determinados casos, los médicos recomiendan realizar estudios adicionales o retirar quirúrgicamente la lesión para establecer su naturaleza.

Por esa razón, el diagnóstico definitivo dependerá de los resultados de los análisis médicos correspondientes, que todavía no fueron difundidos por el Vaticano.

La primera intervención importante de su pontificado

La cirugía representa el primer episodio médico de relevancia comunicado públicamente durante los 17 meses de pontificado de León XIV.

El anuncio llamó la atención por la forma en que fue realizado: el propio Papa informó sobre su situación al finalizar la oración dominical del Ángelus, frente a miles de fieles.

Históricamente, la información sobre la salud de los pontífices fue administrada con especial reserva por las autoridades del Vaticano.

Durante su pontificado, Francisco había comenzado a hablar públicamente sobre algunas de sus dificultades de salud, aunque los partes médicos continuaron bajo estricto control de la Santa Sede.

En este caso, León XIV decidió comunicar personalmente el hallazgo del nódulo y la recomendación de someterse a una cirugía.

El anuncio permitió conocer con anticipación el motivo de la intervención, mientras se aguardan nuevos informes oficiales sobre su evolución.

Qué pasará con sus próximas actividades

La operación obligará al pontífice a permanecer hospitalizado durante el período inicial de recuperación, estimado en aproximadamente siete días.

El tiempo definitivo de internación dependerá de su evolución clínica y de las indicaciones del equipo médico.

La intervención también genera expectativa por los compromisos internacionales que León XIV tiene previstos para noviembre, entre ellos su anunciada gira por Sudamérica, que contempla una visita a la Argentina.

Sin embargo, el Vaticano no informó modificaciones en el itinerario ni confirmó una eventual postergación de las actividades programadas.

Por el momento, la atención estará concentrada en el desarrollo de la cirugía y en los controles posteriores.

La Santa Sede será la encargada de comunicar las novedades sobre la recuperación del pontífice y las decisiones que eventualmente deban adoptarse respecto de su agenda.