El Papa ingresó al Policlínico Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar

El Papa León XIV ingresó este martes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde será sometido a una intervención quirúrgica para tratar un nódulo pulmonar. La información fue comunicada por la Sala de Prensa de la Santa Sede, que confirmó que el procedimiento estaba previsto y que se realizará durante la tarde.

La internación del sumo pontífice se produjo después de que él mismo anunciara, el domingo pasado, que debía someterse a una operación. La intervención estará a cargo de un equipo especializado en cirugía torácica del centro médico italiano.

Según informó Vatican News, la operación será dirigida por el profesor Stefano Margaritora, responsable del equipo médico que atenderá al pontífice durante el procedimiento.

El comunicado oficial del Vaticano

La Sala de Prensa de la Santa Sede confirmó la internación mediante un comunicado difundido durante la mañana de este martes.

"Tal y como se había anunciado, el Papa León XIV ha acudido al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para ser ingresado. Esta tarde será operado de un nódulo pulmonar por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora", indicó el Vaticano.

Asimismo, las autoridades de la Santa Sede anticiparon que se brindarán nuevas precisiones sobre el procedimiento médico y el estado de salud del pontífice durante las próximas horas.

"Se facilitará más información a lo largo de la tarde de hoy", señalaron desde Vatican News.

Expectativa por la evolución del pontífice

La intervención se realizará en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, uno de los principales centros hospitalarios de Roma. Hasta el momento, el Vaticano no difundió mayores precisiones sobre las características del nódulo pulmonar ni sobre el tiempo de recuperación previsto después de la cirugía. Hasta el momento, canceló todas sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre.

La evolución del Papa es seguida de cerca en Argentina ya que tiene previsto visitar el país del 8 al 11 de noviembre, en el marco de un viaje pastoral que lo llevará primero a Uruguay y después a Perú.