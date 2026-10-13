Operan al Papa León XIV y permanecerá internado una semana

El Papa León XIV será internado este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirparle un nódulo pulmonar. La lesión fue detectada durante controles médicos de rutina y, según explicó el propio pontífice, se encuentra localizada y fue identificada en una etapa temprana.

Desde el Vaticano confirmaron que el ingreso hospitalario está previsto para las últimas horas de la mañana, aunque todavía no precisó cuándo se realizará la operación. El procedimiento requerirá aproximadamente una semana de internación y recuperación.

Ante esto, el pontífice, de 71 años, suspendió todas sus audiencias y actividades públicas hasta el próximo 20 de octubre. Se trata del primer problema de salud importante comunicado públicamente desde el inicio de su pontificado, en mayo de 2025.

Qué dijo León XIV sobre su estado de salud

El propio León XIV anunció el domingo, después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, que los médicos habían encontrado un nódulo en uno de sus pulmones durante una revisión reciente.

El Papa explicó que la lesión había sido detectada en una fase muy temprana y que se encontraba bien localizada. Además, señaló que decidió someterse a la cirugía siguiendo las recomendaciones de los especialistas.

Dicho anuncio generó numerosas muestras de acompañamiento de autoridades religiosas y políticas de distintos países. El pontífice agradeció la cercanía espiritual de los fieles y pidió que lo acompañaran con sus oraciones.

Qué se sabe del nódulo pulmonar

Hasta el momento, la Santa Sede no informó si el nódulo es benigno o maligno. La intervención permitirá extirpar la lesión y realizar los estudios necesarios para determinar sus características.

Los especialistas explicaron que los nódulos pulmonares son pequeñas lesiones que pueden detectarse mediante estudios por imágenes y que no necesariamente representan una enfermedad oncológica.

La detección temprana y la localización de la lesión son aspectos relevantes para su tratamiento. Sin embargo, será necesario esperar los resultados médicos para conocer el diagnóstico definitivo y establecer si se requiere algún procedimiento adicional.

Suspendieron las audiencias hasta el 20 de octubre

Como consecuencia de la internación, el Vaticano modificó la agenda del pontífice y canceló sus compromisos públicos durante los próximos días.

Entre las actividades afectadas se encuentra la misa prevista para el miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro, en el marco de un encuentro sobre la exhortación apostólica Amoris laetitia. La celebración será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle.

Pese a la intervención programada, León XIV mantuvo sus compromisos durante la mañana del lunes y recibió a distintas autoridades eclesiásticas, entre ellas representantes de Argentina.

Qué pasará con su viaje a Argentina

La situación sanitaria también genera atención por el viaje que León XIV tiene previsto realizar a Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El Papa manifestó su intención de mantener la gira, aunque su concreción dependerá de la evolución posterior a la operación y de las recomendaciones de los médicos.

Por el momento, no se anunció oficialmente la suspensión del viaje. El Vaticano continuará informando sobre la salud del pontífice y su recuperación después de la intervención.