Panamá: un nuevo temblor de magnitud 6,3 se suma al terremoto del viernes

Panamá registró un nuevo sismo de magnitud 6,3, con epicentro a 32 kilómetros al suroeste de Soná, en la provincia de Veraguas. El Instituto de Geociencias de la Universidad del país informó sobre el movimiento, ocurrido tres días después del terremoto que afectó al país el viernes.

El temblor anterior, de magnitud 7,5, provocó daños en viviendas, establecimientos educativos, hospitales e infraestructura pública de distintas provincias y comarcas. Las autoridades mantienen las tareas de evaluación y asistencia a las personas afectadas, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En paralelo, tres puertos permanecen cerrados temporalmente por los daños sufridos durante el primer terremoto. Sin embargo, las principales terminales de contenedores están operativas y la Autoridad del Canal de Panamá confirmó que el tránsito por esa vía continúa con normalidad.

Qué puertos permanecen cerrados

Jonathan Guerini, jefe del Departamento de Operaciones Portuarias de la Autoridad Marítima de Panamá, precisó que las restricciones alcanzan a tres de los 23 puertos administrados por el organismo estatal. Los cierres responden a afectaciones en sus infraestructuras.

Se trata de los puertos Vidal y Mutis, ambos ubicados en Veraguas, y de Almirante, en Bocas del Toro. Estas instalaciones permanecen fuera de servicio de manera temporal, mientras continúa la evaluación de su estado.

La situación es diferente en las terminales concesionadas destinadas al movimiento de contenedores. Según explicó Guerini en declaraciones a Xinhua, todas se encuentran operativas desde el sábado, entre ellas Balboa, en la capital, y Cristóbal, en la provincia de Colón.

La continuidad de la actividad logística

El funcionario indicó que el Ferrocarril de Panamá también mantiene su funcionamiento. Las interrupciones momentáneas se concentraron durante el viernes, cuando se produjo el sismo de mayor magnitud.

Por su parte, Erick Guerra, director ejecutivo de la Cámara Marítima de Panamá, señaló que el sistema logístico conserva su continuidad, aunque todavía existen ajustes temporales y restricciones preventivas en determinadas instalaciones.

El representante del sector explicó que las principales terminales comerciales mantuvieron o recuperaron progresivamente sus actividades después de aplicar protocolos de seguridad, realizar inspecciones y adoptar modificaciones operativas.

El Canal y la Zona Libre de Colón

La Cámara Marítima informó que, hasta el momento, no recibió reportes de daños de consideración en las principales terminales comerciales ni en empresas de servicios marítimos auxiliares que comprometan significativamente la continuidad del sector.

La Zona Libre de Colón, uno de los principales centros de distribución de mercancías de América Latina y el Caribe, comunicó que sus instalaciones siguen operativas. Las empresas que sufrieron afectaciones realizan sus respectivas evaluaciones.

En su último comunicado, la Autoridad del Canal de Panamá confirmó que las operaciones continúan con normalidad tras el sismo. Esa actividad se mantiene mientras otros puntos del país siguen bajo revisión por los daños del terremoto del viernes.