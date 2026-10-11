Terremoto en Panamá: familias temen volver a sus casas tras nuevas réplicas y suspendieron las clases

El terremoto en Panamá continúa generando preocupación entre las familias afectadas, que permanecen en plazas y parques por temor a regresar a sus viviendas después de las sucesivas réplicas. El movimiento principal, registrado el viernes 9 de octubre, alcanzó una magnitud de 7,7 y provocó daños en distintas provincias del país centroamericano.

Según el balance preliminar difundido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), al menos 27 personas resultaron heridas, unas 300 debieron ser evacuadas y más de 400 edificaciones sufrieron daños. Hasta el último reporte al que accedió Clarín, no se habían confirmado víctimas fatales ni personas desaparecidas.

La situación se mantiene especialmente delicada en las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, donde numerosas viviendas presentan daños estructurales. La continuidad de los movimientos sísmicos incrementó la preocupación de los habitantes, mientras las autoridades avanzan con inspecciones y tareas de asistencia.

Familias pasaron la noche en plazas por temor a las réplicas

En Chitré, una ciudad ubicada a unos 250 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, numerosas personas decidieron permanecer en espacios públicos ante el estado de sus viviendas.

“Pasamos aquí toda la noche, muchos no dormimos, ya estamos instalados, de aquí no nos vamos”, relató Gloria Gutiérrez, de 67 años, mientras permanecía sentada en una silla plegable en un parque de la ciudad.

La mujer explicó que el temor a nuevos movimientos sísmicos impide que muchas familias regresen a sus hogares. “Todo el mundo está con temor porque los sismos son constantes, no nos atrevemos a venir”, agregó.

En Chitré se registraron daños en decenas de viviendas, con desprendimientos de techos, derrumbes de paredes y vehículos afectados.

Una situación similar se observa en Macaracas, donde algunas casas quedaron destruidas y todavía conservan escombros en su interior.

Un nuevo sismo de magnitud 5,0 volvió a sacudir Panamá

La actividad sísmica continuó durante el fin de semana, después del terremoto principal registrado el viernes.

Un nuevo movimiento de magnitud 5,0 fue localizado en la región de Panamá, cerca de Tonosí, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.

El registro del Centro Sismológico Euromediterráneo ubica ese movimiento a las 20.50 del sábado 10 de octubre, hora local, equivalentes a las 01.50 UTC del domingo. El episodio se sumó a las numerosas réplicas registradas desde el terremoto inicial.

Los informes difundidos durante el sábado ya contabilizaban más de un centenar de movimientos posteriores, mientras continuaban las evaluaciones de daños en las zonas afectadas. La persistencia de la actividad sísmica llevó a muchas personas a mantenerse alejadas de las construcciones que presentan grietas, desprendimientos y otros daños visibles.

Suspendieron las clases del lunes y martes en todo el país

El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) informó, según el material difundido, que las clases presenciales estarán suspendidas el lunes 12 y martes 13 de octubre en establecimientos oficiales y particulares.

La medida fue anunciada para permitir la revisión de las condiciones de seguridad de los edificios escolares.

Durante esas jornadas, las actividades educativas se desarrollarán de manera remota, de acuerdo con lo comunicado por las autoridades educativas.

El balance preliminar indicó que 188 centros escolares resultaron afectados por el terremoto, una cifra que obliga a realizar inspecciones antes de permitir el regreso de estudiantes y docentes.

Los daños incluyen afectaciones en estructuras, paredes y otros sectores de establecimientos educativos distribuidos en distintas provincias.

La suspensión busca evitar riesgos mientras los equipos técnicos determinan qué instalaciones reúnen las condiciones necesarias para retomar las actividades presenciales.

Más de 400 edificaciones afectadas por el terremoto

El impacto del terremoto se extendió a viviendas, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras.

De acuerdo con el relevamiento preliminar de Sinaproc, más de 400 edificaciones registraron daños, entre ellas al menos 142 residencias y 188 establecimientos educativos.

En Coclé se reportaron viviendas afectadas, daños en hoteles, centros de salud, iglesias y edificios públicos, además de problemas en infraestructura vial.

En Veraguas, las autoridades identificaron afectaciones en viviendas, centros educativos, establecimientos sanitarios y distintos tramos de carreteras.

También se informaron daños en puentes y edificios religiosos, algunos de los cuales sufrieron derrumbes parciales.

Las autoridades aclararon que los relevamientos continuaban y que las cifras podrían modificarse a medida que avanzaran las inspecciones.

El Gobierno declaró el estado de emergencia

Ante la magnitud de los daños, el Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia y puso en marcha un dispositivo especial de respuesta.

El presidente José Raúl Mulino convocó a un consejo de gabinete para coordinar las medidas destinadas a asistir a los damnificados y restablecer los servicios afectados.

Entre las prioridades anunciadas se encuentran la rehabilitación de carreteras, la reparación de hospitales y escuelas y la atención de las familias que sufrieron daños en sus viviendas.

“La magnitud del sismo pudo haber tenido consecuencias aún más graves, pero hay situaciones que requieren atención de inmediato. Tengan la certeza de que los equipos están desplegados y trabajan las 24 horas del día”, afirmó el mandatario.

Además, el Gobierno dispuso evaluaciones de seguridad en edificios afectados, especialmente hospitales y establecimientos educativos.

Para estas tareas se anunció la colaboración de especialistas de la Universidad Tecnológica de Panamá y expertos internacionales.

Preparan asistencia económica para los damnificados

El Gobierno también anunció mecanismos de financiamiento para afrontar la reconstrucción de las zonas afectadas; la información inicial menciona una autorización de gastos de hasta 100.000 millones de dólares.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que la declaración de emergencia permitirá acelerar los procedimientos necesarios para atender los daños.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que se contemplan ayudas económicas no reembolsables y préstamos en condiciones favorables. Las medidas estarán destinadas a contribuir con la recuperación de viviendas, infraestructura y actividades afectadas por el terremoto.

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando los costos de reconstrucción y las necesidades de las comunidades damnificadas.

Por qué el terremoto no dejó víctimas fatales

Pese a la magnitud del terremoto, los balances oficiales difundidos hasta el sábado no registraban fallecidos.

El sismo principal alcanzó una magnitud de 7,7, según los reportes citados por medios internacionales, y tuvo su epicentro en una zona relativamente poco poblada del sur de Panamá.

Entre los factores que contribuyen a explicar el impacto se encuentran la ubicación del epicentro, las características del terreno y las condiciones de las construcciones.

Los especialistas también señalaron la importancia de las normas de construcción antisísmica y de la distribución de la población.

Sin embargo, la ausencia de víctimas fatales en el balance preliminar no significa que los riesgos hayan desaparecido.

Las réplicas y los daños estructurales obligan a mantener las medidas de prevención y las inspecciones antes del regreso de las familias a sus hogares.

Continúan los operativos y la evaluación de daños

El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene el relevamiento de las zonas afectadas y la coordinación de la asistencia a las comunidades.

Los equipos técnicos trabajan para determinar la seguridad de viviendas, escuelas, hospitales y otras instalaciones que sufrieron daños.

En paralelo, las autoridades buscan restablecer la circulación en los sectores donde se registraron afectaciones en puentes y carreteras.

El presidente Mulino pidió a la población mantenerse unida y aseguró que el Gobierno continuará desplegando recursos para responder a la emergencia. “De esta vamos a salir bien”, expresó el mandatario.