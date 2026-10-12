Uruguay busca bajar la edad jubilatoria: quiénes podrán acceder al beneficio

El Gobierno de Uruguay anunció un proyecto de ley para permitir la jubilación a los 60 años con 30 años de aportes, una medida que busca ampliar las posibilidades de retiro y beneficiar especialmente a los trabajadores de menores ingresos. La iniciativa será enviada esta semana al Parlamento y deberá obtener aprobación legislativa para entrar en vigencia.

El anuncio fue realizado este lunes por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi. El funcionario explicó que la propuesta surgió de las conclusiones del Diálogo Social, un ámbito de discusión sobre el sistema de protección social, informó MDZ.

La reforma plantea establecer una nueva causal jubilatoria para trabajadores de entre 60 y 65 años que hayan completado 30 años de aportes. De esta manera, quienes cumplan los requisitos podrán elegir entre retirarse anticipadamente o continuar trabajando hasta alcanzar la edad prevista por el régimen vigente.

La jubilación a los 60 años será voluntaria

Sánchez remarcó que el proyecto no establece la obligación de jubilarse antes de los 65 años, sino que incorpora una alternativa para quienes deseen hacerlo.

“Ponemos el componente de la libertad: todas las personas podrán tomar la decisión de presentarse a esta causal o esperar a su jubilación hasta los 65 años”, afirmó.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la protección de los trabajadores de menores ingresos. Según explicó el funcionario, el objetivo es que quienes perciben las jubilaciones más bajas puedan acceder al retiro anticipado sin sufrir una reducción de sus prestaciones respecto de las condiciones actuales.

“El 30 % de las jubilaciones más bajas va a poder jubilarse a los 60 años en iguales o mejores condiciones”, aseguró Sánchez.

Qué ocurrirá con los trabajadores de mayores ingresos

El proyecto también contempla la posibilidad de que los trabajadores con salarios elevados accedan a la jubilación anticipada. Sin embargo, en esos casos se aplicaría una reducción del monto que recibirían si esperaran hasta la edad jubilatoria ordinaria.

“Lo que estamos haciendo es priorizar con recursos a los más bajos, pero quienes tienen salarios altísimos podrán decidir si se quieren jubilar a los 60”, sostuvo el secretario de Presidencia.

Desde el Ejecutivo explicaron que este esquema busca distribuir los recursos de manera diferenciada y mantener la sustentabilidad financiera del sistema previsional.

El antecedente de la reforma previsional de 2023

La propuesta del Gobierno de Orsi introduce una alternativa frente a la reforma jubilatoria aprobada durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, que estableció un aumento progresivo de la edad de retiro de 60 a 65 años.

Aquella modificación generó cuestionamientos de organizaciones sindicales y sectores sociales. Posteriormente, la central PIT-CNT promovió un plebiscito para restablecer la jubilación a los 60 años, garantizar prestaciones no inferiores al salario mínimo y eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

Sin embargo, la propuesta no obtuvo el respaldo electoral necesario.

Ahora, el Ejecutivo uruguayo buscará avanzar mediante una iniciativa legislativa que permita recuperar la posibilidad de jubilarse a los 60 años de manera voluntaria, bajo condiciones específicas.

Por el momento, la modificación no está vigente: deberá ser debatida y aprobada por el Parlamento de Uruguay antes de su implementación.