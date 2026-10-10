Jubilados podrán consultar por sus haberes en una reunión con el presidente de la Caja

Los jubilados y pensionados provinciales podrán plantear consultas sobre sus recibos y haberes en una reunión con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat. El encuentro será el martes 13 de octubre a las 17 en el centro ubicado en Pellegrini 454, en Paraná.

La convocatoria está abierta a beneficiarios de la ciudad y del departamento, sean o no socios de la institución. Así lo informó a Elonce Mario Huss, vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná.

Según explicó, la invitación al funcionario surgió a partir de pedidos de personas que buscan aclaraciones sobre sus liquidaciones. “Va a ser un diálogo entre el presidente de la Caja y todos los jubilados que quieran hacerle preguntas”, señaló.

Las dudas sobre los recibos de haberes

Huss indicó que una de las principales inquietudes está relacionada con la información que aparece en los comprobantes. Sostuvo que algunos jubilados no logran identificar con claridad los códigos y los conceptos sobre los que se aplican los aumentos.

“Los recibos de sueldo no dicen específicamente todos los códigos en los cuales va a haber aumento o no”, expresó. La reunión buscará que los asistentes puedan consultar directamente por esas dudas.

Gastón Bagnat.

También mencionó dificultades para obtener los recibos y cuestionamientos sobre conceptos que describió como “pagos en negro”. Se trata de reclamos planteados por el dirigente, quien afirmó que los asesores legales de la entidad están trabajando sobre el tema.

Reclamos por diferencias en las liquidaciones

Consultado sobre beneficiarios que manifestaron haber cobrado menos, Huss aseguró que el centro recibió reclamos de ese tipo. No precisó cuántos casos se presentaron ni los importes o motivos de las diferencias señaladas.

Convocan a jubilados a reunión informativa

El vicepresidente explicó que esas consultas son derivadas a los asesores letrados de la institución para su análisis. La participación de Bagnat permitirá, además, solicitar explicaciones sobre las situaciones que expongan los asistentes.

Huss remarcó que la preocupación alcanza a jubilados y pensionados de distintos puntos de la provincia. “Nosotros como dirigentes tenemos que tratar de solucionarles; para eso estamos”, sostuvo.

Quiénes pueden participar del encuentro

La convocatoria no exige pertenecer al centro. Podrán acercarse socios y no socios interesados en escuchar las explicaciones y formular preguntas al presidente del organismo previsional.

Según adelantó Huss, el funcionario asistirá para escuchar los reclamos y conversar sobre las posibles respuestas. El encuentro tendrá como eje las dudas sobre los recibos, las liquidaciones y el acceso a esos documentos.

La reunión se realizará el martes 13 a las 17 en Pellegrini 454, sede del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná y departamento.