ANSES: qué es el Aguinaldo Reparación Histórica y quiénes pueden cobrarlo en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla el pago del Aguinaldo Reparación Histórica para los jubilados y pensionados que perciben haberes reajustados mediante el programa establecido por la Ley 27.260. El concepto forma parte de las liquidaciones previsionales y puede reflejarse en los recibos de diciembre de 2026, cuando se abona la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Según la información publicada por el organismo previsional, el Aguinaldo Reparación Histórica corresponde al proporcional del sueldo anual complementario vinculado con el haber reconocido mediante ese programa. Por lo tanto, no se trata de un bono extraordinario ni de un nuevo beneficio destinado a todos los jubilados.

La aclaración resulta importante ante las versiones sobre supuestos pagos adicionales en diciembre. La documentación oficial consultada no confirmó un nuevo aguinaldo extraordinario ni un incremento general del 82% para los beneficiarios de ANSES.

Qué es el Aguinaldo Reparación Histórica de ANSES

El Programa Nacional de Reparación Histórica fue creado mediante la Ley 27.260, sancionada en junio de 2016, con el objetivo de actualizar haberes jubilatorios y cancelar deudas previsionales a través de acuerdos entre el Estado y los beneficiarios.

La normativa contempló situaciones de jubilados y pensionados que habían iniciado juicios por reajustes de haberes, así como también de personas que no habían recurrido a la Justicia, siempre que reunieran los requisitos establecidos.

En ese marco, ANSES incorporó a sus recibos el concepto denominado Aguinaldo Reparación Histórica, que identifica la parte del sueldo anual complementario correspondiente al haber reconocido por el programa. De esta manera, quienes perciben ese reajuste pueden recibir el proporcional correspondiente en las liquidaciones semestrales.

Quiénes pueden cobrar el Aguinaldo Reparación Histórica

El concepto está destinado a jubilados y pensionados cuyos beneficios fueron alcanzados por el Programa de Reparación Histórica y que perciben el reajuste correspondiente.

Entre las situaciones contempladas por la Ley 27.260 se encuentran las de beneficiarios que reunían las condiciones para actualizar sus haberes de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación previsional.

No todos los jubilados y pensionados cobran el Aguinaldo Reparación Histórica. Para que corresponda, debe existir un haber reconocido por ese programa. En cambio, el aguinaldo previsional habitual se abona a los beneficiarios que tienen derecho al Sueldo Anual Complementario, independientemente de su participación en la Reparación Histórica.

Qué relación tiene con el 82% móvil

Uno de los puntos que generó confusión fue la vinculación del Aguinaldo Reparación Histórica con el denominado 82% móvil. Sin embargo, se trata de disposiciones previsionales diferentes.

La Ley 27.426, sancionada en 2017, incorporó una garantía para determinados jubilados que acreditan al menos 30 años de aportes efectivos. Esa disposición establece un suplemento para alcanzar un haber equivalente al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, siempre que se cumplan las condiciones legales.

Por lo tanto, el 82% no representa un aumento general de las jubilaciones ni un porcentaje adicional del aguinaldo. Tampoco significa que todos los beneficiarios de Reparación Histórica tengan derecho a cobrar ese suplemento.

Cómo consultar si corresponde el pago en diciembre

Los jubilados y pensionados pueden verificar los conceptos incluidos en sus liquidaciones mediante la plataforma oficial de ANSES.

Para realizar la consulta, deben ingresar a www.anses.gob.ar, acceder a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar el recibo de haberes correspondiente al período de pago.

En ese comprobante pueden aparecer los conceptos Reparación Histórica, Aguinaldo Reparación Histórica y Prestación Anual Complementaria, según la situación particular de cada beneficiario. El organismo explica el significado de cada uno en su apartado oficial de códigos de haberes y descuentos.

Durante diciembre corresponde el pago de la segunda cuota del aguinaldo para los jubilados y pensionados alcanzados por esta prestación. Su liquidación se realiza junto con los haberes previsionales, de acuerdo con el calendario de ANSES.

En el caso de quienes cobran un haber reajustado por Reparación Histórica, el recibo puede incluir el proporcional de aguinaldo asociado a ese concepto.