Comienza el pago de jubilaciones, AUH y todas las prestaciones de ANSES

8 de Octubre de 2026

Comienza el pago de prestaciones de ANSES

Este jueves se inicia el cronograma de pagos de todas las prestaciones de ANSES, incluyendo Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC, correspondientes a octubre de 2026. Todas poseen el aumento por movilidad del 1,66 por ciento.

El calendario oficial establece que los pagos se extenderán hasta el jueves 29, según la terminación del DNI y el monto del haber.

Calendario de pagos de octubre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2: 13 de octubre

• DNI terminados en 3: 14 de octubre

• DNI terminados en 4: 15 de octubre

• DNI terminados en 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6: 19 de octubre

• DNI terminados en 7: 20 de octubre

• DNI terminados en 8: 21 de octubre

• DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2: 13 de octubre

• DNI terminados en 3: 14 de octubre

• DNI terminados en 4: 15 de octubre

• DNI terminados en 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6: 19 de octubre

• DNI terminados en 7: 20 de octubre

• DNI terminados en 8: 21 de octubre

• DNI terminados en 9: 22 de octubre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 9 de octubre

• DNI terminados en 1: 13 de octubre

• DNI terminados en 2: 14 de octubre

• DNI terminados en 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4: 16 de octubre

• DNI terminados en 5: 19 de octubre

• DNI terminados en 6: 20 de octubre

• DNI terminados en 7: 21 de octubre

• DNI terminados en 8: 22 de octubre

• DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre