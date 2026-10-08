Comienza el pago de jubilaciones, AUH y todas las prestaciones de ANSES

ANSES inicia este jueves los pagos de las jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 1,66%.
Este jueves se inicia el cronograma de pagos de todas las prestaciones de ANSES, incluyendo Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC, correspondientes a octubre de 2026. Todas poseen el aumento por movilidad del 1,66 por ciento.
El calendario oficial establece que los pagos se extenderán hasta el jueves 29, según la terminación del DNI y el monto del haber.
Calendario de pagos de octubre
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 8 de octubre
• DNI terminados en 1: 9 de octubre
• DNI terminados en 2: 13 de octubre
• DNI terminados en 3: 14 de octubre
• DNI terminados en 4: 15 de octubre
• DNI terminados en 5: 16 de octubre
• DNI terminados en 6: 19 de octubre
• DNI terminados en 7: 20 de octubre
• DNI terminados en 8: 21 de octubre
• DNI terminados en 9: 22 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 8 de octubre
• DNI terminados en 1: 9 de octubre
• DNI terminados en 2: 13 de octubre
• DNI terminados en 3: 14 de octubre
• DNI terminados en 4: 15 de octubre
• DNI terminados en 5: 16 de octubre
• DNI terminados en 6: 19 de octubre
• DNI terminados en 7: 20 de octubre
• DNI terminados en 8: 21 de octubre
• DNI terminados en 9: 22 de octubre
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 9 de octubre
• DNI terminados en 1: 13 de octubre
• DNI terminados en 2: 14 de octubre
• DNI terminados en 3: 15 de octubre
• DNI terminados en 4: 16 de octubre
• DNI terminados en 5: 19 de octubre
• DNI terminados en 6: 20 de octubre
• DNI terminados en 7: 21 de octubre
• DNI terminados en 8: 22 de octubre
• DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre