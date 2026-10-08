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Sociedad Con aumento del 1,66%

Comienza el pago de jubilaciones, AUH y todas las prestaciones de ANSES

ANSES inicia este jueves los pagos de las jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 1,66%.

8 de Octubre de 2026
Comienza el pago de prestaciones de ANSES
Comienza el pago de prestaciones de ANSES

ANSES inicia este jueves los pagos de las jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 1,66%.

Este jueves se inicia el cronograma de pagos de todas las prestaciones de ANSES, incluyendo Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC, correspondientes a octubre de 2026. Todas poseen el aumento por movilidad del 1,66 por ciento.

 

El calendario oficial establece que los pagos se extenderán hasta el jueves 29, según la terminación del DNI y el monto del haber.

 

 

Calendario de pagos de octubre

 

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2: 13 de octubre

• DNI terminados en 3: 14 de octubre

• DNI terminados en 4: 15 de octubre

• DNI terminados en 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6: 19 de octubre

• DNI terminados en 7: 20 de octubre

• DNI terminados en 8: 21 de octubre

• DNI terminados en 9: 22 de octubre

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

 

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2: 13 de octubre

• DNI terminados en 3: 14 de octubre

• DNI terminados en 4: 15 de octubre

• DNI terminados en 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6: 19 de octubre

• DNI terminados en 7: 20 de octubre

• DNI terminados en 8: 21 de octubre

• DNI terminados en 9: 22 de octubre

 

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 9 de octubre

• DNI terminados en 1: 13 de octubre

• DNI terminados en 2: 14 de octubre

• DNI terminados en 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4: 16 de octubre

• DNI terminados en 5: 19 de octubre

• DNI terminados en 6: 20 de octubre

• DNI terminados en 7: 21 de octubre

• DNI terminados en 8: 22 de octubre

• DNI terminados en 9: 23 de octubre

 

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre

 

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

 

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

 

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

 

Temas:

cronograma de pagos pago de jubilaciones jubilaciones Asignación Universal por Hijo Anses
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